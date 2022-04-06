Госдума приняла закон о делистинге депозитарных расписок российских компаний с иностранных бирж

Согласно документу, обращение депозитарных расписок на иностранных биржах должно прекратится через 10 дней с момента вступления закона в силу. После этого компании в течение пяти рабочих дней должны совершить «необходимые и достаточные» действия для расторжения договоров о размещении расписок. Затем они должны направить подтверждающие документы в Центральный банк, на что также отводится пять дней.

Решения о делистинге на иностранных биржах будет принимать руководитель компании, для этого не потребуется одобрение совета директоров. Все, кто владел депозитарными расписками после вступления закона в силу, автоматически получат вместо них акции.

При этом правительство оставляет за собой права разрешать обращение за границей выпущенных ранее депозитарных расписок. Порядок принятия таких решений определит сам кабмин. Они будут возможны, в том числе, по просьбе самих компаний.

О том, что Минэк прорабатывает механизм проведения делистинга депозитарных расписок с зарубежных площадок с последующей конвертацией в российские ценные бумаги, стало известно 29 марта 2022 года. Законопроект был инициирован на фоне обвала расписок крупнейших российских компаний на Лондонской фондовой бирже после начала спецоперации России на Украине.

Правительство согласовало законопроект 1 апреля 2022 года. Как пояснил глава Минэка Максим Решетников, само появление депозитарных расписок относится к периоду становления отечественного финансового рынка, но сейчас, когда разница в котировках может составлять десятки раз в РФ и за рубежом, «нецелесообразно их котировать на иностранных площадках».