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«Госуслуги» отключили возможность удалить учетную запись

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

На «Госуслугах» исчезла возможность удалить учетную запись. Сообщения об этом стали распространяться в Telegram-каналах.

«Госуслуги» отключили возможность удалить учетную запись

Пользователи пишут, что кнопка удаления пропала с сайта, а мобильное приложение сервиса выдает ошибку «функция удаления недоступна». Если обратиться в техподдержку, там отвечают, что теперь удалить аккаунт можно только «через личное обращение».

Накануне глава РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. Как рассказали в Минобороны, в этом году впервые повестки будут вручаться в электронном виде.

По словам начальника управления Главного организационно-мобилизационного управления ГШ ВС РФ Владимира Цимлянского, Генштаб принял во внимание успешный опыт осенней частичной мобилизации. Тогда, утверждает Цимлянский, многие россияне смогли записаться в ряды участников СВО через «Госуслуги».

Фото на обложке: KateV28 / Shutterstock

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