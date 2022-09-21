В работе «Госуслуг» произошел сбой

В работе сайта и мобильного приложения «Госуслуги» произошел сбой. Пользователи сообщают о невозможности выполнить вход в приложение и авторизоваться через веб-версию.
Сбой произошел на фоне сообщений некоторых Telegram-каналов о том, что повестки будут приходить в электронном виде через сервис.
Также ранее некоторые Telegram-каналы рекомендовали пользователям поставить в настойках на «Госуслугах»галочку о приеме только бумажных писем по своему адресу прописки.
При этом в Минцифры опровергли эту информацию и заявили, что повестки в рамках частичной мобилизации рассылаться через «Госуслуги» не будут.
Дополняется
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