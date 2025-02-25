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Власти пока не решили сделать «Госуслуги» единым входом для продавцов

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

Правительство рассматривает вариант сделать «Госуслуги» единым окном входа для продавцов на маркетплейсах, но окончательное решение еще не принято. Об этом в интервью журналу «Эксперт» сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Власти пока не решили сделать «Госуслуги» единым входом для продавцов
  1. Новости

По его словам, мера позволит использовать учетную запись «Госуслуг» вместо регистрации на каждой отдельной площадке. Вместо паролей можно будет применять биометрию. Григоренко считает, что идентификация через «Госуслуги» упростит вход и повысит безопасность.

Контекст. Обязанность селлеров регистрироваться через «Госуслуги» предусмотрена пакетом антимошеннических поправок. Если законопроект примут, то владельцы площадок, суточная посещаемость которых превышает 200 тыс. российских пользователей, будут обязаны идентифицировать всех продавцов через «Госуслуги».

  • Инициативу раскритиковали в «Авито» и Wildberries. В первой компании указали, что мера может привести к оттоку 40% продавцов в соцсети и мессенджеры, что негативно отразится на безопасности их самих и их персональных данных.
  • В WB заявили, что выражают «критическое несогласие» с предложенной идеей. В маркетплейсе считают, что регистрация через «Госуслуги» приведет к издержкам для бизнеса и ограничит доступ на российские площадки иностранцев.

Фото на обложке: KateV28 / Shutterstock / FOTOODM

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