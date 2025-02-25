Власти пока не решили сделать «Госуслуги» единым входом для продавцов
Правительство рассматривает вариант сделать «Госуслуги» единым окном входа для продавцов на маркетплейсах, но окончательное решение еще не принято. Об этом в интервью журналу «Эксперт» сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.
- Новости
По его словам, мера позволит использовать учетную запись «Госуслуг» вместо регистрации на каждой отдельной площадке. Вместо паролей можно будет применять биометрию. Григоренко считает, что идентификация через «Госуслуги» упростит вход и повысит безопасность.
Контекст. Обязанность селлеров регистрироваться через «Госуслуги» предусмотрена пакетом антимошеннических поправок. Если законопроект примут, то владельцы площадок, суточная посещаемость которых превышает 200 тыс. российских пользователей, будут обязаны идентифицировать всех продавцов через «Госуслуги».
- Инициативу раскритиковали в «Авито» и Wildberries. В первой компании указали, что мера может привести к оттоку 40% продавцов в соцсети и мессенджеры, что негативно отразится на безопасности их самих и их персональных данных.
- В WB заявили, что выражают «критическое несогласие» с предложенной идеей. В маркетплейсе считают, что регистрация через «Госуслуги» приведет к издержкам для бизнеса и ограничит доступ на российские площадки иностранцев.
Фото на обложке: KateV28 / Shutterstock / FOTOODM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Старт работы на Ozon»
- 1 Кикшеринговые компании попросили верифицировать пользователей прокатных электросамокатов через «Госуслуги» Чтобы снизить количество случаев аренды СИМ несовершеннолетними 05 мая 10:06
- 2 Минцифры запустит эксперимент по внедрению ИИ в региональные госуслуги В эксперименте планируют участвовать Татарстан, Новосибирская и Сахалинская области 26 апреля 10:37
- 3 В России предложили ввести биометрию для быстрой езды на электросамокатах Предполагается, что мера повысит безопасность поездок 04 апреля 12:06
- 4 Селлеры получат отметку за авторизацию через «Госуслуги»: нужна ли им она Эксперты считают, что эта мера вряд ли окажет видимый эффект на продавцов 28 марта 15:56