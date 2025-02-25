Правительство рассматривает вариант сделать «Госуслуги» единым окном входа для продавцов на маркетплейсах, но окончательное решение еще не принято. Об этом в интервью журналу «Эксперт» сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Власти пока не решили сделать «Госуслуги» единым входом для продавцов

https://rb.ru/news/gosuslugi-marketplaces-business/

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