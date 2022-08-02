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На «Госуслугах» запустят сервис для онлайн-сделок с недвижимостью

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Минцифры и Росреестр начали разработку суперсервиса «Мое жилье», который позволит проводить сделки с недвижимостью онлайн, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

На «Госуслугах» запустят сервис для онлайн-сделок с недвижимостью

Участники рынка (покупатели, продавцы недвижимости, интернет-агрегаторы объявлений, застройщики, банки и госорганы) смогут взаимодействоать в единой цифровой среде.

В частности, пользователи «Госуслуг» смогут размещать объявления о продаже жилья на интернет-порталах, подтверждая права на него онлайн по Единому государственному реестру недвижимости (ЕГРН).

  • При помощи сервиса можно будет проверить наличие обременений, информацию о зарегистрированных жильцах, наличие задолженностей по оплате ЖКУ и другие параметры.
  • Продавец и покупатель смогут провести сделку полностью онлайн. В сервисе будет встроен конструктор, который позволит составить электронный договор купли-продажи, ипотеки или долевого участия по разработанным Росреестром формам.
  • Подписать документы можно будет усиленной квалифицированной электронной подписью в мобильном приложении «Госключ».
  • Также прорабатывается возможность заключить договор с управляющей компанией, зарегистрироваться по месту жительства в МВД и другое.

В июле Минцифры вместе с МВД запустили на «Госуслугах» сервис купли-продажи автомобиля онлайн. Туда уже встроен шаблон договора, сервис автоматически проверяет машину на предмет залога и других стоп-факторов.

Фото на обложке: Unsplash

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