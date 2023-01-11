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Бизнес с госучастием в 2022 году утроил закупки продукции и услуг у самозанятых

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Компании с госучастием в 2022 году закупили у самозанятых граждан продукты, услуги и работы на 3,4 млрд рублей — это превышает показатель 2021 года на 211%. Данные приводит Корпорация МСП.

Бизнес с госучастием в 2022 году утроил закупки продукции и услуг у самозанятых

Самые востребованные в системе закупок в 2022 году услуги самозанятых:

  • реклама и исследования конъюнктуры рынка — 830 млн рублей (26% от общей суммы закупок),
  • проводные телекоммуникации — 212 млн рублей (почти 7%),
  • здания и работы по их возведению — 100 млн рублей (3%),
  • поддержка исполнительских искусств — 86 млн рублей (почти 3%),
  • исполнительские искусства — 78,8 млн рублей (2,5%).

При этом самый высокий прирост объема закупок пришелся на юридические услуги — 31 млн рублей (рост в 128 раз).

В Корпорации МСП считают рост объема закупок и числа поставщиков-самозанятых трендом, обусловленным общим увеличением количества людей, выбирающих налог на профессиональную деятельность. По итогам 2022 года число самозанятых превысило 6 млн человек (прирост в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом).

По итогам 2021 года самыми востребованными услугами самозанятых стали рекламные и маркетинговые услуги, госкомпании закупили продукты, услуги и работы на 1 млрд рублей. Таким образом, в 2022 году объем закупок у самозанятых утроился. 

Фото на обложке: Unsplash

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