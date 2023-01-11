Компании с госучастием в 2022 году закупили у самозанятых граждан продукты, услуги и работы на 3,4 млрд рублей — это превышает показатель 2021 года на 211%. Данные приводит Корпорация МСП.

Бизнес с госучастием в 2022 году утроил закупки продукции и услуг у самозанятых