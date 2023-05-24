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Правительство не поддержало законопроект о брони от мобилизации для предпринимателей

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не стала поддерживать законопроект партии «Новые Люди», предусматривающий отсрочку от мобилизации для индивидуальных предпринимателей, единственных участников ООО и глав крестьянско-фермерских хозяйств. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на двух участников заседания.

Правительство не поддержало законопроект о брони от мобилизации для предпринимателей

С предложением предоставить предпринимателям бронь от мобилизации в январе выступили депутаты партии «Новые люди». В числе авторов инициативы — основатель Faberlic Алексей Нечаев.

В отчете комиссии, с которым ознакомилось издание, отмечается, что для отсрочек уже есть много оснований, которые отражены в законе «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ», а также в указах главы государства.

В правительстве инициативу парламентариев сочли избыточной и отметили, что отсрочку уже получают «забронированные» граждане.

При внесении законопроекта «О внесении изменений в статью 18 Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» его авторы указывали, что по действующим правилам индивидуальные предприниматели не попадают в категорию лиц, которым положена отсрочка. Этот факт, в свою очередь, ставит под угрозу деятельность их бизнеса и рабочие места.

По словам одного из авторов инициативы руководителя фракции «Новые люди» Владислава Даванкова, партия пока не получила отзыв комиссии.

«Если отзыв действительно такой, мы все равно будем добиваться рассмотрения и принятия нашего законопроекта», — подчеркнул депутат.

Даванков также указал, что в рамках частичной мобилизации на военную службу в том или ином виде призвали 27 тыс. предпринимателей и всего 1,3 тыс. чиновников (данные конца прошлого года). Вместе с тем, рабочие места обеспечивают именно предприниматели.

Глава РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. При этом государство освободило от отправки в зону боевых действий представителей некоторых специальностей, работающих в аккредитованных IT-компаниях.

Фото на обложке: Dmitriy Kandinskiy / Shutterstock

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