Правительство не поддержало законопроект о брони от мобилизации для предпринимателей

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не стала поддерживать законопроект партии «Новые Люди», предусматривающий отсрочку от мобилизации для индивидуальных предпринимателей, единственных участников ООО и глав крестьянско-фермерских хозяйств. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на двух участников заседания.

С предложением предоставить предпринимателям бронь от мобилизации в январе выступили депутаты партии «Новые люди». В числе авторов инициативы — основатель Faberlic Алексей Нечаев.

В отчете комиссии, с которым ознакомилось издание, отмечается, что для отсрочек уже есть много оснований, которые отражены в законе «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ», а также в указах главы государства.

В правительстве инициативу парламентариев сочли избыточной и отметили, что отсрочку уже получают «забронированные» граждане.

При внесении законопроекта «О внесении изменений в статью 18 Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» его авторы указывали, что по действующим правилам индивидуальные предприниматели не попадают в категорию лиц, которым положена отсрочка. Этот факт, в свою очередь, ставит под угрозу деятельность их бизнеса и рабочие места.

По словам одного из авторов инициативы руководителя фракции «Новые люди» Владислава Даванкова, партия пока не получила отзыв комиссии.

«Если отзыв действительно такой, мы все равно будем добиваться рассмотрения и принятия нашего законопроекта», — подчеркнул депутат.

Даванков также указал, что в рамках частичной мобилизации на военную службу в том или ином виде призвали 27 тыс. предпринимателей и всего 1,3 тыс. чиновников (данные конца прошлого года). Вместе с тем, рабочие места обеспечивают именно предприниматели.

Глава РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. При этом государство освободило от отправки в зону боевых действий представителей некоторых специальностей, работающих в аккредитованных IT-компаниях.

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