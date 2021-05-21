«Газпромбанк» приглашает разработчиков на онлайн-хакатон GPB Hack

С 28 по 30 мая пройдет онлайн-хакатон GPB Hack. Участникам предстоит создать программы для анализа данных на языке SAS — для новичков организаторы проведут бесплатный образовательный интенсив. Подать заявку можно до 24 мая.
Присоединиться к хакатону могут совершеннолетние разработчики в командах по 2-5 человек. Индивидуальные участники могут объединиться в группы или присоединиться к существующим командам.
Участникам предстоит выбрать один из двух треков:
- Создать приложение для анализа метаданных SAS RTDM.
- Разработать программу, которая экспортирует объекты из SAS-метаданных с dev-стенда и решает другие задачи.
Команда-победитель в каждом треке получит по 250 тыс. рублей. Участники с лучшими решениями смогут попасть на собеседование в «Газпромбанк».
Интенсив, посвященный разработке на SAS, пройдет 22 и 23 мая.
Подробности и регистрация на хакатон — по ссылке.
Фото на обложке: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Открыт прием заявок на участие в китайско-российском конкурсе инноваций и предпринимательства
- 2 Студенты ДВФУ будут участвовать в создании человекоподобных роботов компании «Промобот»
- 3 В работе IT-сервисов «Аэрофлота» произошёл сбой
- 4 Just AI разрешит пользоваться своими технологиями для обучения студентов
- 5 Конкурс «Голос ВТБ»