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«Газпромбанк» приглашает разработчиков на онлайн-хакатон GPB Hack

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

С 28 по 30 мая пройдет онлайн-хакатон GPB Hack. Участникам предстоит создать программы для анализа данных на языке SAS — для новичков организаторы проведут бесплатный образовательный интенсив. Подать заявку можно до 24 мая.

«Газпромбанк» приглашает разработчиков на онлайн-хакатон GPB Hack

Присоединиться к хакатону могут совершеннолетние разработчики в командах по 2-5 человек. Индивидуальные участники могут объединиться в группы или присоединиться к существующим командам.

Участникам предстоит выбрать один из двух треков:

  1. Создать приложение для анализа метаданных SAS RTDM.
  2. Разработать программу, которая экспортирует объекты из SAS-метаданных с dev-стенда и решает другие задачи.

Команда-победитель в каждом треке получит по 250 тыс. рублей. Участники с лучшими решениями смогут попасть на собеседование в «Газпромбанк».

Интенсив, посвященный разработке на SAS, пройдет 22 и 23 мая.

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Подробности и регистрация на хакатон — по ссылке.

Фото на обложке: Unsplash

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