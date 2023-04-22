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«Газпром-Медиа» сдаст «Физрука» и Comedy Club «в аренду»

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Генеральный директор компании «Газпром-Медиа» Екатерина Веселкова на конференции Digital Brand Day 21 апреля сообщила, что сейлз-хаус корпорации запустил лицензирование медиафраншиз. Это означает, что известные контентные бренды холдинга могут появиться на потребительских продуктах.

«Газпром-Медиа» сдаст «Физрука» и Comedy Club «в аренду»

Лицензиаты смогут «арендовать» узнаваемые образы из проектов ГПМ, среди которых — ТНТ, «Пятница!», «2х2», ТВ3, Premier и другие медиаактивы, пишут «Ведомости».

Издание отмечает, что точных данных о товарных категориях, для которых будут актуальны контентные бренды ГПМ, пока нет. Но в процессе презентации нового направления гендиректор медиакорпорации продемонстрировала слайд с энергетическими напитками, забрендированными визуалами Comedy Club и сериала «Физрук».

«Мы уже сейчас готовы предложить широкий портфель актуальных медиафраншиз для подростков и взрослых на основе регулярно обновляемого локального контента с акцентом на юмор, позитив и доверие к самым любимым героям и историям», — сообщила Екатерина Веселкова.

Правообладатели предполагают, что лицензии на использование медиафраншиз будут востребованы многими компаниями — и скоро можно будет увидеть знакомые образы на самых разных товарах от напитков и еды до бытовой химии и одежды.

Из презентации также следует, что новое направление возглавит Эдуард Айрапетян, который теперь будет выступать в роли управляющего директора департамента лицензирования потребительских товаров.

Он подчеркнул, что «коммерческие условия будут формироваться по классической модели роялти, стоимость лицензии будет зависеть от объема проданной продукции».

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

По данным сейлз-хауса ГПМ,  в 2021 году лицензионный рынок РФ составил 7 млрд рублей, а затем уменьшился на 70% в 2022 году из-за ухода зарубежных правообладателей.

Фото на обложке: Comedy Club

 

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