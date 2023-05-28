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Китайский антимонопольный регулятор оштрафовал Grand Pharmaceutical на $19 млн

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Главное государственное управление по контролю за рынками КНР оштрафовало на 136 млн юаней ($19,3 млн) фармацевтическую компанию Grand Pharmaceutical. Предприятие обвинили в нарушении антимонопольного законодательства.

Китайский антимонопольный регулятор оштрафовал Grand Pharmaceutical на $19 млн

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ведомство. В заявлении уточняется, что мера связана с заключением соглашения предприятия с другой фармкомпанией — Wuhan Healcare Pharmaceuticals. Эта сделка, по мнению регулятора, позволила ее участникам монополизировать сегмент рынка.

Китайские власти также конфисковали у Grand Pharmaceutical 149 млн юаней ($21 млн) «незаконных доходов» от сделки. Wuhan Healcare оштрафована на 4,13 млн юаней ($580 тысяч). Кроме того, управление конфискует более 30 млн юаней ($4,3 млн) выручки.

С конца 2020 года китайские регулирующие органы начали применять антимонопольные меры в отношении компаний из различных сфер, в особенности — IT-предприятий. В апреле 2021 года на Alibaba Group был наложен крупнейший штраф в истории Китая — около $2,8 млрд или 4% от выручки компании за 2019 год.

В июле 2022 года власти КНР в очередной раз оштрафовали Alibaba Group — за несоблюдение антимонопольных правил по раскрытию информации о сделках.

Фото: Unsplash

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