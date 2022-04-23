Продукцию Apple, Intel и других компаний импортируют в РФ без согласия правообладателя

Министерство промышленности и торговли России подготовило перечень товаров, для которых разрешат ввоз в страну без разрешения правообладателя. В него вошли автомобили, смартфоны, техника и другая продукция от порядка 200 брендов.
С копией приказа ведомства ознакомилась газета «Известия». В министерстве подтвердили изданию подлинность документа. Документ уже подписал глава Минпромторга Денис Мантуров.
В список товаров для так называемого параллельного импорта вошли более 50 групп продукции около 200 брендов. В перечень попали:
- смартфоны и техника от Apple, Samsung, Intel, Sony, Panasonic, Lenovo, Nokia, Asus и др.;
- бытовая техника от Electrolux, Miele, Siemens, Dyson и др.;
- автомобили от Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Hummer и др.;
- двигатели и их части для машин Volvo, Hyundai, Nissan, Volkswagen, Toyota и др.;
- шины от Michelin, Goodyear, Continental, Bridgestone;
- игровые приставки от XBox, PlayStation, Nintendo;
- одежда и обувь, в том числе спортивные. Ввоз товаров этой категории Минпромторг допускает вне зависимости от брендов;
- оборудование для различных отраслей, таких как добыча полезных ископаемых, ж/д и судоходный транспорт, сельское хозяйство и электроэнергетика.
В министерстве отметили, что в список не вошли ювелирные изделия и мебель, поскольку товары этой категории не имеют стратегического значения и их можно заменить отечественными аналогами.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ о разрешении параллельного импорта по отдельным видам продукции в конце марта. По словам главы правительства, эта мера должна «удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности.
Фото: Pexels
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 AppGallery: как опубликовать мобильное приложение в магазине Huawei
- 2 Параллельный импорт, нефтяной экспорт и меры по импортозамещению: главные новости для бизнеса 23 апреля
- 3 Как санкции повлияют на российский рекламный бизнес: где искать пространство для новых возможностей
- 4 Чем грозит заморозка зарубежных активов Центробанка для бизнеса
- 5 Чем заменить западные облака после их ухода с российского рынка?
ВОЗМОЖНОСТИ
25 апреля 2022
25 апреля 2022
26 апреля 2022