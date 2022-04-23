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Продукцию Apple, Intel и других компаний импортируют в РФ без согласия правообладателя

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Министерство промышленности и торговли России подготовило перечень товаров, для которых разрешат ввоз в страну без разрешения правообладателя. В него вошли автомобили, смартфоны, техника и другая продукция от порядка 200 брендов.

Продукцию Apple, Intel и других компаний импортируют в РФ без согласия правообладателя

С копией приказа ведомства ознакомилась газета «Известия». В министерстве подтвердили изданию подлинность документа. Документ уже подписал глава Минпромторга Денис Мантуров.

В список товаров для так называемого параллельного импорта вошли более 50 групп продукции около 200 брендов. В перечень попали:

  • смартфоны и техника от Apple, Samsung, Intel, Sony, Panasonic, Lenovo, Nokia, Asus и др.;
  • бытовая техника от Electrolux, Miele, Siemens, Dyson и др.;
  • автомобили от Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Hummer и др.;
  • двигатели и их части для машин Volvo, Hyundai, Nissan, Volkswagen, Toyota и др.;
  • шины от Michelin, Goodyear, Continental, Bridgestone;
  • игровые приставки от XBox, PlayStation, Nintendo;
  • одежда и обувь, в том числе спортивные. Ввоз товаров этой категории Минпромторг допускает вне зависимости от брендов;
  • оборудование для различных отраслей, таких как добыча полезных ископаемых, ж/д и судоходный транспорт, сельское хозяйство и электроэнергетика.

В министерстве отметили, что в список не вошли ювелирные изделия и мебель, поскольку товары этой категории не имеют стратегического значения и их можно заменить отечественными аналогами.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ о разрешении параллельного импорта по отдельным видам продукции в конце марта. По словам главы правительства, эта мера должна «удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности.

Фото: Pexels

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