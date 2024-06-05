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Greenbox пошел на мировую с отравившимися вафлями клиентами

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Greenbox пошел на мировую с отравившимися вафлями клиентами. Мировое соглашение заключили по 12 искам на общую сумму 414 тыс. рублей. Массовое отправление готовой едой произошло в сентябре 2023 года, у некоторых потерпевших выявили сальмонеллез.

Greenbox пошел на мировую с отравившимися вафлями клиентами

Greenbox заключил мировое соглашение по 12 судебным искам об отравлении готовой едой. Общая сумма мировых соглашений составила 414 тыс. рублей, пишет «Фонтанка». 

Всего к Greenbox было подано 18 исков, пять из них находятся на рассмотрении суда.

9 сентября 2023 года стало известно о массовом отравлении готовой едой из Greenbox. Было зарегистрировано 270 случаев отравления, в нескольких десятках из них у потерпевших выявили бактерию сальмонеллы.

В сентябре 2023 года ООО «Умный ритейл» (юрлицо “Самоката”) оштрафовали на 20 тыс. рублей по делу о массовом отравлении едой Greenbox.

Иски в Greenox начали принимать в октябре 2023 года. В каждом иске претензии связаны с заказом шпинатной вафли Greenbox с яйцом, ветчиной и голландским соусом. 

Фото на обложке: kurganskiy / Shutterstock

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