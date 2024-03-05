Греф оценил разрыв между Россией и США в сфере разработки моделей ИИ в полтора года

Президент Сбербанка Герман Греф оценил разрыв в развитии технологий искусственного интеллекта США и России в пределах шести месяцев-полутора лет. Он указал, что сегодня разработка моделей ИИ имеет характер «глобальной гонки».

«Мы оцениваем гэп между нами и лидерами рынка в пределах от шести месяцев до полутора лет. И главное, в чем мы уступаем, — в количестве вычислительных мощностей, которыми наши уважаемые коллеги, США, обладают на порядок большими, чем мы», — сказал глава госбанка на Всемирном фестивале молодежи, его цитирует «Коммерсантъ».

Он добавил, что в «Сбере» активно работают над поиском новых архитектурных возможностей для того, чтобы сохранять конкурентное состояние технологической компании.

Вместе с тем, по словам Грефа, сегодня в «глобальной гонке» разработки моделей ИИ принимают участие американские компании, а также компании из России и Китая. Кроме того, отмечает Греф, «появилась одна европейская компания с интересным проектом».

При этом глава Сбербанка полагает, что мир пока не готов к полноценному сосуществованию с ИИ, однако развитие технологии будет нарастать с увеличивающейся скоростью. Так, по прогнозу Грефа, через 2-3 года генеративные модели станут обыденностью, сервисы на их основе будут использовать в каждой семье.

На сегодняшний день подавляющее большинство GPU, необходимых для обучения нейросетей, производят Nvidia и AMD. Обе компании располагаются в США.

В конце прошлого месяца стало известно, что Nvidia обновила мировой рекорд прироста стоимости. обновила мировой рекорд прироста стоимости обновила мировой рекорд прироста стоимости. Капитализация компании превысила ВВП России, ее рыночная стоимость рыночная стоимость достигла $1,97 трлн.

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