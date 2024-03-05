Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Греф оценил разрыв между Россией и США в сфере разработки моделей ИИ в полтора года

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Президент Сбербанка Герман Греф оценил разрыв в развитии технологий искусственного интеллекта США и России в пределах шести месяцев-полутора лет. Он указал, что сегодня разработка моделей ИИ имеет характер «глобальной гонки».

Греф оценил разрыв между Россией и США в сфере разработки моделей ИИ в полтора года

«Мы оцениваем гэп между нами и лидерами рынка в пределах от шести месяцев до полутора лет. И главное, в чем мы уступаем, — в количестве вычислительных мощностей, которыми наши уважаемые коллеги, США, обладают на порядок большими, чем мы», — сказал глава госбанка на Всемирном фестивале молодежи, его цитирует «Коммерсантъ».

Он добавил, что в «Сбере» активно работают над поиском новых архитектурных возможностей для того, чтобы сохранять конкурентное состояние технологической компании.

Вместе с тем, по словам Грефа, сегодня в «глобальной гонке» разработки моделей ИИ принимают участие американские компании, а также компании из России и Китая. Кроме того, отмечает Греф, «появилась одна европейская компания с интересным проектом».

При этом глава Сбербанка полагает, что мир пока не готов к полноценному сосуществованию с ИИ, однако развитие технологии будет нарастать с увеличивающейся скоростью. Так, по прогнозу Грефа, через 2-3 года генеративные модели станут обыденностью, сервисы на их основе будут использовать в каждой семье.

На сегодняшний день подавляющее большинство GPU, необходимых для обучения нейросетей, производят Nvidia и AMD. Обе компании располагаются в США.

В конце прошлого месяца стало известно, что Nvidia обновила мировой рекорд прироста стоимости. обновила мировой рекорд прироста стоимости обновила мировой рекорд прироста стоимости. Капитализация компании превысила ВВП России, ее рыночная стоимость рыночная стоимость достигла $1,97 трлн.

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

Фото на обложке: 3rdtimeluckystudio / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Нужна ли вам карта «Мир» и где ей пользоваться?
  2. 2 Герман Греф: Эволюционируй – или вымрешь
  3. 3 Апрельские тезисы: что сказал Греф после поездки в Кремниевую долину
  4. 4 «Сбер» добавил услугу установки аналога «Сбербанк Онлайн» на iOS в рамках выезда сотрудников на дом
  5. 5 Консервативный или агрессивный
Куда идти стартапу в США
Список полезных контактов, предпринимательских сообществ и инвесторов
Получить список

ВОЗМОЖНОСТИ

05 марта 2024

Городские легенды

07 марта 2024

Субсидии при выходе на маркетплейсы

10 марта 2024

Venture Games

Все ВОЗМОЖНОСТИ