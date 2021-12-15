Греф прокомментировал назначение на должность главы VK сына замглавы администрации президента

Председатель правления «Сбера» Герман Греф прокомментировал назначение на должность гендиректора VK сына заместителя главы администрации президента РФ Сергея Кириенко — Владимира Кириенко.
О будущем партнерстве Грефа спросили аналитики на «Дне инвестора» 15 декабря.
«Дружим и будем продолжать дружить. У меня уже состоялась встреча с новым руководителем компании. Мы его знаем очень хорошо по работе в "Ростелекоме". Он очень современный и очень продвинутый менеджер. Мне кажется, что это хороший выбор. Он четко понимает свои приоритеты и интересы компании. Мы с ним договорились о совместной "дорожной карте" и очень плотной работе в ближайшие месяц-полтора, чтобы уладить вопросы, которые остаются в совместных бизнесах», — заявил Герман Греф.
Речь шла и о расширении партнерской работы.
«У нас были хорошие отношения с VK. Договорились, что пойдем еще дальше. Пока все очень позитивно. Есть длительные традиции совместной работы», — добавил глава «Сбера».
Греф отметил, что с VK у банка остаются совместные проекты. За несколько месяцев до вхождения в капитал «МФ Технологии» Сбербанк и VK объявили о создании совместного предприятия «О2О Холдинг». Сделка была закрыта в декабре 2019 года. VK внесла в СП сервисы доставки еды Delivery Club, заказа такси «Ситимобил» и каршеринг YouDrive (впоследствии был переименован в «СитиДрайв»), Сбербанк — цифровую платформу для ресторанного рынка FoodPlex и инвестиции в размере 38 млрд руб.
«Судьба "О2О Холдинг" должна быть решена, мы в процессе рассмотрения», — отметил Герман Греф.
«Сбер» в ноябре продал 36% в «МФ Технологии» «Газпромбанку» за 12,8 млрд рублей. Структуре принадлежит 57,3% в капитале VK. С 15 ноября последний представитель Сбербанка Александра Бурико была исключена из совета директоров интернет-холдинга.
«Часть бизнесов мы наметили к продаже», — добавил глава Сбербанка.
Владимир Кириенко сменил Бориса Добродеева на посту гендиректора VK 13 декабря.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Греф спрогнозировал чистую прибыль Сбербанка в 2021 году на уровне 1,2 трлн рублей
- 2 Нужна ли вам карта «Мир» и где ей пользоваться?
- 3 Герман Греф: Эволюционируй – или вымрешь
- 4 Апрельские тезисы: что сказал Греф после поездки в Кремниевую долину
- 5 Пресс-секретарь главы «Газпрома» стал членом совета директоров интернет-холдинга VK
ВОЗМОЖНОСТИ
15 декабря 2021
15 декабря 2021
15 декабря 2021
16 декабря 2021
16 декабря 2021