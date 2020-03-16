Герман Греф перешел в режим самоизоляции

Президент Сбербанка Герман Греф до конца недели будет работать удаленно. Глава банка перешел в режим самоизоляции после возвращения из европейской командировки. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе банка.

Греф был в нескольких странах Европы в начале марта. По словам пресс-службы, после возвращения он последовал рекомендациям о самоизоляции.

«Как ответственный гражданин, президент банка Герман Греф соблюдает требования указа мэра Москвы о двухнедельной самоизоляции после прибытия из страны с повышенным уровнем риска и до конца текущей недели работает в дистанционном формате», — рассказали в пресс-службе Сбербанка.

Режим самоизоляции — одна из мер борьбы с распространением коронавируса. 14 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, обязывающий столичных работодателей не пускать в офис сотрудников, которые должны находиться на самоизоляции.

Многие российские компании из-за вспышки инфекции перевели сотрудников на удаленную работу. Среди них — «Яндекс», «Ситимобил», «Вконтакте». В Сбербанке организовали антикризисный штаб для обеспечения безопасности сотрудников и клиентов.

Ранее «Яндекс» представил карту распространения коронавируса. Она в режиме реального времени показывает количество заражений.

Фото: Artem Avetisyan / Shutterstock