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Герман Греф перешел в режим самоизоляции

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Президент Сбербанка Герман Греф до конца недели будет работать удаленно. Глава банка перешел в режим самоизоляции после возвращения из европейской командировки. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе банка.

Герман Греф перешел в режим самоизоляции

Греф был в нескольких странах Европы в начале марта. По словам пресс-службы, после возвращения он последовал рекомендациям о самоизоляции. 

«Как ответственный гражданин, президент банка Герман Греф соблюдает требования указа мэра Москвы о двухнедельной самоизоляции после прибытия из страны с повышенным уровнем риска и до конца текущей недели работает в дистанционном формате», — рассказали в пресс-службе Сбербанка. 

Режим самоизоляции — одна из мер борьбы с распространением коронавируса. 14 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, обязывающий столичных работодателей не пускать в офис сотрудников, которые должны находиться на самоизоляции. 

Многие российские компании из-за вспышки инфекции перевели сотрудников на удаленную работу. Среди них — «Яндекс»,  «Ситимобил»,  «Вконтакте». В Сбербанке организовали антикризисный штаб для обеспечения безопасности сотрудников и клиентов. 

Ранее «Яндекс» представил карту распространения коронавируса. Она в режиме реального времени показывает количество заражений. 

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Фото: Artem Avetisyan / Shutterstock

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