Глава Сбербанка призвал не доводить клиентов до стресса с помощью мисселинга

Глава Сбербанка Герман Греф призвал искоренить из банковской практики так называемый мисселинг — продажи одного финансового продукта под видом другого, так как это вызывает стресс у клиентов розничного подразделения.

Банкир призвал к нулевой толерантности к некачественным продуктовым решениям, в том числе мисселингу. Об этом он написал в презентации к внутренней бизнес-конференции. С документом ознакомилось агентство ТАСС.

«Необходима нулевая толерантность к некачественным продуктовым решениям, некачественному обслуживанию и мисселингу в деятельности банка, к стрессу клиента», — говорится в презентации Грефа.

Банк России планирует увеличить штрафы за навязывание услуг и мисселинг в банковской сфере. Борьба с подобными явлениями в банковской сфере будет по масштабам и важности сравнима с зачисткой, говорила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Мисселинг (misselling — «неправильная продажа») — недобросовестная практика продаж, при которой информация о товаре (услуге) преднамеренно искажается, вследствие чего покупатель вводится в заблуждение относительно необходимости его приобретения.

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Фото на обложке: Sber