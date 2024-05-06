США сняли санкции с бывшей швейцарской «дочки» Сбербанка. Российская кредитная организация продала Sberbank (Switzerland) AG в сентябре 2022 года. Сумма сделки по факту ее закрытия не раскрывалась.
Управление по контролю за иностранными активами США исключило Sberbank (Switzerland) AG из списка компаний, к которым применяются санкции. Об этом говорится в заявлении ведомства.
Sberbank (Switzerland) AG является бывшим дочерним предприятием российского Сбербанка. Кредитная организация закрыла сделку по продаже швейцарской «дочки» в сентябре 2022 года после того, как активы Сбербанка в Швейцарии были заморожены в августе того же года.
По итогам сделки мажоритарную долю в Sberbank (Switzerland) AG получила инвестиционная группа m3 Groupe Holding SA, владельцем миноритарной доли стал основатель инвесткомпании Monte Valle Partners Стивен Линч. Сумма сделки не раскрывалась.
После начала спецоперации на Украине Сбербанк попал в санкционные списки Евросоюза, США, Великобритании.
Фото на обложке: 24K-Production /
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