«Мы никого не боимся»: Греф заявил о планах сотрудничества с «Яндексом» и группой «Тинькофф»

Сбербанк рассчитывает продолжить сотрудничество с «Яндексом» и группой «Тинькофф» независимо от их сделки. При этом банк не боится конкуренции. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил глава Сбербанка Герман Греф, передает «Интерфакс».

Напомним, во вторник стало известно, что «Яндекс» предварительно договорился о покупке 100% головной компании «Тинькофф» — TCS Group. Сумма сделки — $5,48 млрд. Часть «Яндекс» оплатит деньгами, часть — акциями.

В четверг Сбербанк провел презентацию, на которой представил новые сервисы и продукты: офисы без касс, умные банкоматы, семейство виртуальных ассистентов и другие. Также банк заявил о превращении в технологическую компанию и сократил название: вместо Сбербанка стал «Сбером».

«Мы в чем-то с «Яндексом» конкурируем, а в чем-то сотрудничаем и партнерствуем. Я надеюсь, этот же режим сохранится во всех случаях: какие бы мы сделки ни совершили, какие бы сделки ни совершил «Яндекс», — сказал Греф.

Греф не ответил на вопрос, обращался ли к нему Олег Тиньков с предложением купить группу «Тинькофф». При этом позже Греф заявил, что Сбербанк специально не покупает финансовые организации, чтобы сохранить конкуренцию на рынке.

«Если вы заметили, мы не купили ни один финансовый институт. В принципе нам ничего не стоило за цифру годовой нашей прибыли купить весь финансовый рынок России. Мы не купили ни один финансовый институт, и делаем это абсолютно сознательно. Я абсолютно убежден, что Сбербанк может остаться продвинутой компанией только в том случае, если у нее будут сильные конкуренты», — отметил глава Сбербанка.

Греф отметил, что считает противопоставление «Сбера» и «Яндекса» с «Тинькофф» не совсем корректным.

«Мы уважаем наших конкурентов всех, и мы уважаем «Яндекс», в частности. Это технологическая компания, которая очень много сделала и еще сделает в части продвижения технологий, сервисов и так далее», — отметил глава Сбербанка.