«Группа Т1» планирует купить долю в InfoWatch и Positive Technologies — «Коммерсантъ»

Крупнейший системный интегратор «Группа Т1» планирует купить долю в компании, специализирующейся на кибербезопасности, узнал «Коммерсантъ». По информации источников издания, холдинг рассматривает вложения в InfoWatch Натальи Касперской и Positive Technologies.

Собеседник, близкий к Т1, рассказал, что планы по инвестициям в крупного поставщика решений в области кибербезопасности обсуждаются в компании еще с 2021 года. Тогда холдинг рассматривал для вложений «Код безопасности», Positive Technologies и RuSIEM. Сейчас, по утверждению источника, выбор остановился на Positive Technologies и InfoWatch.

В марте 2022 года после начала боевых действий на территории Украины ВТБ продал 30,5% акций Т1 стороннему инвестору. Сам банк попал под антироссийские санкции. В настоящее время 69,5% ООО «Т1» принадлежит Юлии Манкос через «Сирокко Технолоджи». Еще 30,5% сохраняются за закрытым ПИФ «Ось», в ВТБ не комментируют, кто стоит за этой организацией.

Собеседник издания на рынке IT считает инвестиции в InfoWatch наиболее вероятными. По его оценке, компания стоит от 4 до 7 млрд рублей. При этом в 2020 году ВТБ получил в залог 86,25% в ООО «Инфовотч Управление активами», это доля, которая принадлежит Касперской. По данным из ЕГРЮЛ, обременение должно было действовать до 8 сентября 2026 года, однако в ноябре прошлого года долю перезаложили в «МСП-банк».

В «Группа Т1» заявили, что в настоящее время никаких переговоров о возможных сделках холдинг не ведет. Там добавили, что компания при этом нацелена на активное развитие, в том числе через инвестиции.

Ранее структура холдинга InfoWatch ООО «Инфовотч Управление Активами» и Наталья Касперская вышли из проекта Cezurity. Компания специализируется на системах информационной безопасности, в структуре InfoWatch Cezurity работала с 2010 года.

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