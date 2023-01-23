Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Группа Т1» планирует купить долю в InfoWatch и Positive Technologies — «Коммерсантъ»

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Крупнейший системный интегратор «Группа Т1» планирует купить долю в компании, специализирующейся на кибербезопасности, узнал «Коммерсантъ». По информации источников издания, холдинг рассматривает вложения в InfoWatch Натальи Касперской и Positive Technologies.

«Группа Т1» планирует купить долю в InfoWatch и Positive Technologies — «Коммерсантъ»

Собеседник, близкий к Т1, рассказал, что планы по инвестициям в крупного поставщика решений в области кибербезопасности обсуждаются в компании еще с 2021 года. Тогда холдинг рассматривал для вложений «Код безопасности», Positive Technologies и RuSIEM. Сейчас, по утверждению источника, выбор остановился на Positive Technologies и InfoWatch.

В марте 2022 года после начала боевых действий на территории Украины ВТБ продал 30,5% акций Т1 стороннему инвестору. Сам банк попал под антироссийские санкции. В настоящее время 69,5% ООО «Т1» принадлежит Юлии Манкос через «Сирокко Технолоджи». Еще 30,5% сохраняются за закрытым ПИФ «Ось», в ВТБ не комментируют, кто стоит за этой организацией.

Собеседник издания на рынке IT считает инвестиции в InfoWatch наиболее вероятными. По его оценке, компания стоит от 4 до 7 млрд рублей. При этом в 2020 году ВТБ получил в залог 86,25% в ООО «Инфовотч Управление активами», это доля, которая принадлежит Касперской. По данным из ЕГРЮЛ, обременение должно было действовать до 8 сентября 2026 года, однако в ноябре прошлого года долю перезаложили в «МСП-банк».

В «Группа Т1» заявили, что в настоящее время никаких переговоров о возможных сделках холдинг не ведет. Там добавили, что компания при этом нацелена на активное развитие, в том числе через инвестиции.

Ранее структура холдинга InfoWatch ООО «Инфовотч Управление Активами» и Наталья Касперская вышли из проекта Cezurity. Компания специализируется на системах информационной безопасности, в структуре InfoWatch Cezurity работала с 2010 года.

Фото на обложке: taa22 / Shutterstock

Стать востребованным специалистом по кибербезопасности можно, выбрав онлайн-курс в каталоге курсов по информационной безопасности.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Я джун и ищу работу в IT»: где получить опыт и чем заполнить резюме, чтобы получить оффер
  2. 2 Разработчики ПО попросили продлить льготную ставку налога на прибыль
  3. 3 Аналитики назвали самые популярные ниши для бизнеса в 2023 году
  4. 4 5 must have в создании качественного ПО: инструментарий, «инциденты», общение с клиентом и прочее
  5. 5 Особенности работы с внутренними IT-продуктами: что учесть на старте?
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

23 января 2023

Yandex Cloud Boost

25 января 2023

Акселератор «МЕДСИ»

26 января 2023

Гранты Moscow Seed Fund для выпускников акселераторов-партнеров

Все ВОЗМОЖНОСТИ