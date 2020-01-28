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Доставка еды для спортсменов Gym Meal провела ребрендинг

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Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Сервис питания для спортсменов Gym Meal провел ребрендинг. Теперь он называется Fresh Lab. Об этом Rusbase рассказали в компании.

Доставка еды для спортсменов Gym Meal провела ребрендинг

Согласно данным базы ЕГРЮЛ, официальная смена названия ООО «Джим Мил» была проведена в июле 2019 года.

У новой компании, Fresh Lab, появилось московское представительство — ООО «Премиум Китчен», которым владеет Марина Безбах.

«Мы создавали Gym Meal в 2016 как сервис для питания спортсменов. Постепенно проект рос, и мы поняли, что охватываем гораздо более широкую аудиторию, поэтому компания выросла в новый бренд — Fresh Lab. Новое название, оформление, стандарты качества и позиционирование ориентированы на более широкую аудиторию — всех людей которые хотят питаться здорово и экономить время» — рассказали Rusbase в Fresh Lab.

Gym Meal была основана в Санкт-Петербурге 2016 году Артемом Крыловым и Станиславом Ткачевым. Как писал Rusbase, компания не привлекала стороннее финансирование. Первый совместный бизнес сооснователи зарегистрировали в 2010 году. Также Станислав Ткачев владеет небольшим производством металлоизделий в Петербурге «Стелла».

За первый полный год существования Gym Meal смог выручить почти 40 млн рублей, показав при этом чистую прибыль (по данным «Контур.Фокуса»). В 2018 году Ткачев, Крылов и еще несколько партнеров запустили второй проект — Contract Food, предлагающий контрактное производство рационов питания.

Фото: Oleksandra Naumenko / Shutterstock

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