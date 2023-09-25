Китайский Haier решил ликвидировать российское лицо итальянского бренда Candy

До начала спецоперации на Украине на заводе планировалось производить до 1 млн единиц техники в год, но после введения санкций и других ограничений выпуск не превышал 300–400 тыс. единиц, узнал «Коммерсантъ».

У китайского производителя есть другой завод в России, а на производстве Candy стоят устаревшие линии, отмечают участники рынка, так оно может быть продано по цене недвижимости или обанкрочено.

В январе-июне 2023 года россияне купили свыше 500 тыс. холодильников и морозильных камер, стиральных и посудомоечных машин, плит и духовых шкафов турецких брендов Beko, Grundig, Vestel, Simfer и др. Это в полтора раза больше по сравнению с тем же периодом 2022 года.

Ранее российские дистрибьюторы электроники и бытовой техники начали перемещать каналы поставок из Казахстана в Киргизию, Китай и ОАЭ после заявлений казахского правительства об ужесточении контроля параллельного импорта в Россию. Цены на технику могут вырасти на 10-12%.

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