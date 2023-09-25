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Китайский Haier решил ликвидировать российское лицо итальянского бренда Candy

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Китайский производитель бытовой техники Haier решил ликвидировать российское юрлицо принадлежащего ему итальянского бренда Candy. Местное производство бренда в Кирове закрывается из-за низкой прибыльности.

Китайский Haier решил ликвидировать российское лицо итальянского бренда Candy

До начала спецоперации на Украине на заводе планировалось производить до 1 млн единиц техники в год, но после введения санкций и других ограничений выпуск не превышал 300–400 тыс. единиц, узнал «Коммерсантъ».

У китайского производителя есть другой завод в России, а на производстве Candy стоят устаревшие линии, отмечают участники рынка, так оно может быть продано по цене недвижимости или обанкрочено.

  • В январе-июне 2023 года россияне купили свыше 500 тыс. холодильников и морозильных камер, стиральных и посудомоечных машин, плит и духовых шкафов турецких брендов Beko, Grundig, Vestel, Simfer и др. Это в полтора раза больше по сравнению с тем же периодом 2022 года.
  • Ранее российские дистрибьюторы электроники и бытовой техники начали перемещать каналы поставок из Казахстана в Киргизию, Китай и ОАЭ после заявлений казахского правительства об ужесточении контроля параллельного импорта в Россию. Цены на технику могут вырасти на 10-12%.

Фото на обложке: Serghei Starus / Shutterstock

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