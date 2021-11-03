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Хакатон «Цифровой прорыв» пройдет 12-14 ноября

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

С 12 по 14 ноября пройдет заключительный полуфинал конкурса «Цифровой прорыв 2021». Участникам предстоит решить задачи в сфере цифровизации сельского хозяйства, FoodTech и охраны окружающей среды. Призовой фонд составит 4,5 млн рублей.

Хакатон «Цифровой прорыв» пройдет 12-14 ноября

Первая всероссийская премия в области AgroTech-решений. Участвуй сам или номинируй достойных!

Участники за 48 часов должны будут на выбор решить задачи от крупнейших коммерческих компаний и государственных органов: 

  • создать приложение для работы с фудшеринг-волонтерами (АНО «Фудшеринг» и бизнес-кластер «РАЭК/Sharing economy»);
  • создать инструмент для поиска «теневых» вредных производств, загрязняющих воздух (Министерство экологии Челябинской области);
  • разработать систему противодействия лесным и степным пожарам (Министерства цифрового развития Республики Тыва и MMS Rescue); 
  • решить проблему сбора и утилизации опасных отходов (Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия);
  • создать маркетплейс для продажи фермерской продукции (Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл и департамент информатизации и связи Республики Марий Эл);
  • разработать систему контроля ресурсов крестьянско-фермерских хозяйств (Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл);
  • разработать мобильное приложение для оценки урожайности подсолнечника (Университет Иннополис).

Принять участие в конкурсе могут команды IT-специалистов, дизайнеров и управленцев в сфере цифровой экономики старше 18 лет. По словам организаторов, лучшие проекты будут внедрены и реализованы, а топ-5 команд по каждому кейсу выйдут в финал конкурса.

Мероприятие пройдет в гибридном формате. Зарегистрироваться можно на сайте до 7 ноября

Организатор — АНО «Россия — страна возможностей», которая призвана повышать социальную мобильность, обеспечивать личностную и профессиональную самореализацию граждан, а также создавать эффективные социальные лифты в России. 

Оператор — конкурса Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). 

Фото на обложке: dotshock / Shutterstock

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