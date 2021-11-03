Хакатон «Цифровой прорыв» пройдет 12-14 ноября

С 12 по 14 ноября пройдет заключительный полуфинал конкурса «Цифровой прорыв 2021». Участникам предстоит решить задачи в сфере цифровизации сельского хозяйства, FoodTech и охраны окружающей среды. Призовой фонд составит 4,5 млн рублей.
Участники за 48 часов должны будут на выбор решить задачи от крупнейших коммерческих компаний и государственных органов:
- создать приложение для работы с фудшеринг-волонтерами (АНО «Фудшеринг» и бизнес-кластер «РАЭК/Sharing economy»);
- создать инструмент для поиска «теневых» вредных производств, загрязняющих воздух (Министерство экологии Челябинской области);
- разработать систему противодействия лесным и степным пожарам (Министерства цифрового развития Республики Тыва и MMS Rescue);
- решить проблему сбора и утилизации опасных отходов (Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия);
- создать маркетплейс для продажи фермерской продукции (Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл и департамент информатизации и связи Республики Марий Эл);
- разработать систему контроля ресурсов крестьянско-фермерских хозяйств (Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл);
- разработать мобильное приложение для оценки урожайности подсолнечника (Университет Иннополис).
Принять участие в конкурсе могут команды IT-специалистов, дизайнеров и управленцев в сфере цифровой экономики старше 18 лет. По словам организаторов, лучшие проекты будут внедрены и реализованы, а топ-5 команд по каждому кейсу выйдут в финал конкурса.
Мероприятие пройдет в гибридном формате. Зарегистрироваться можно на сайте до 7 ноября.
Организатор — АНО «Россия — страна возможностей», которая призвана повышать социальную мобильность, обеспечивать личностную и профессиональную самореализацию граждан, а также создавать эффективные социальные лифты в России.
Оператор — конкурса Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).
Фото на обложке: dotshock /
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