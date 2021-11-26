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Идет регистрация на онлайн-хакатона WildHack

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

3-5 декабря 2021 года пройдет онлайн-хакатон WildHack. К участию приглашают школьников, студентов и разработчиков, которым предстоит создать решения для заповедных территорий России.

Идет регистрация на онлайн-хакатона WildHack

В трехдневной программе заявлены:

  • лекции;
  • чекпоинты с менторами;
  • встречи с тиммейтами. 

По итогам участники должны будут разработать эффективные цифровые решения для сбора и анализа данных в сфере наблюдения и защиты дикой природы, соответствующие реальному запросу заповедников. Подходящие ИТ-разработки будут внедрены в работу заповедниками-партнерами.

Главный приз за лучшие ИТ-решения — путешествие на Камчатку для трех команд-победителей. Также все участники хакатона получат: стильный мерч, возможность познакомиться с руководителями ИТ-команд компаний «КРОК» и Croc Code, а призеры — экспресс-отбор на работу.

Подать заявку на участие можно до 28 ноября 2021 года на сайте

Мероприятие организовано компанией «КРОК» совместно с образовательным сообществом brainz, партнером Croc Code и Кроноцким государственным заповедником на Камчатке. 

Фото на обложке: Piyaset / Shutterstock

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