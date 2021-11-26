Идет регистрация на онлайн-хакатона WildHack

3-5 декабря 2021 года пройдет онлайн-хакатон WildHack. К участию приглашают школьников, студентов и разработчиков, которым предстоит создать решения для заповедных территорий России.

В трехдневной программе заявлены:

лекции;

чекпоинты с менторами;

встречи с тиммейтами.

По итогам участники должны будут разработать эффективные цифровые решения для сбора и анализа данных в сфере наблюдения и защиты дикой природы, соответствующие реальному запросу заповедников. Подходящие ИТ-разработки будут внедрены в работу заповедниками-партнерами.

Главный приз за лучшие ИТ-решения — путешествие на Камчатку для трех команд-победителей. Также все участники хакатона получат: стильный мерч, возможность познакомиться с руководителями ИТ-команд компаний «КРОК» и Croc Code, а призеры — экспресс-отбор на работу.

Подать заявку на участие можно до 28 ноября 2021 года на сайте.

Мероприятие организовано компанией «КРОК» совместно с образовательным сообществом brainz, партнером Croc Code и Кроноцким государственным заповедником на Камчатке.