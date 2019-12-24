Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис вошел в совет директоров Mail.ru Group

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис вошел в совет директоров Mail.ru Group. Об этом говорится в сообщении компании.

Хасис был назначен новым директором в совет директоров компании на смену Алану Ваксману. Ваксман входил в совет директоров с октября 2018 года как представитель «Газпромбанка».

Первый зампред правления Сбербанка был номинирован от «МФ Технологий» — в этой компании Сбербанк 19 декабря получил долю в размере 36%. «МФ Технологии» принадлежит более 58% голосов в Mail.ru Group.

Сбербанк закрыл сделку по приобретению косвенной доли в Mail.ru Group через покупку акций в компании «МФ Технологии» за 11,3 млрд рублей. 35%-ная доля в «МФ Технологиях» была приобретена у «Газпромбанка» и 1% у «Ростеха».

Как сообщалось, Mail.ru Group и Сбербанк завершили формирование совместного предприятия в сфере foodtech и транспортных решений. Стороны получили равные доли в совместном предприятии. Они договорились внести активы (сервисы в сфере транспорта, доставки продуктов питания, заказа и доставки готовой еды), а также денежные средства в совокупном размере до 64,6 млрд рублей.