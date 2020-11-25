HeadHunter купит платформу по поиску работы и персонала «Зарплата.ру» за 3,5 млрд рублей

Компания HeadHunter Group, управляющая крупной российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru, объявила о покупке платформы по поиску работы и персонала «Зарплата.ру». Компания выкупит 100% сервиса у Hearst Shkulev Digital за 3,5 млрд рублей. Об этом говорится на сайте HeadHunter.

Компании уже заключили договор купли-продажи. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) одобрила приобретение. Сделка будет профинансирована за счет новых долговых обязательств. Ее завершение ожидается в конце января 2021 года.

Отмечается, что «Зарплата.ру» — один из крупнейших порталов поиска работы и персонала в регионах Урала и Сибири. В 2019 году общая выручка компании составила 854 млн рублей.

«Это приобретение ускорит развитие HeadHunter в ключевых стратегических областях, таких как увеличение влияния в регионах России, а также расширение охвата аудитории синих воротничков и клиентов МСБ», — отмечают в HeadHunter.

«Зарплата.ру» будет работать как независимая дочерняя компания, сохранив команду и домен. При этом, ожидается, что сделка принесет значительный синергетический эффект, так как компании будут согласовывать свои стратегии продаж, монетизации и маркетинга, а также разработку продуктов.

Для HeadHunter Group это самая крупная сделка за последние несколько лет, говорится в сообщении. В 2018 году компания купила активы Job.ru, в 2019 году приобрела 25% долю в сервисе Skillaz примерно за 250 млн рублей.

Сервис «Зарплата.ру» был создан в начале 2000-х годов. С 2012 году он вошел в состав холдинга Media 3, который управляет медиаактивами группы «Промсвязькапитала». В 2014 году платформу купил Hearst Shkulev Digital, который планировал присоединить к сервису несколько сайтов для поиска работы в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Азербайджане, Узбекистане и Киргизии. Сумма сделки превышала 500 млн рублей, сообщили источники «Коммерсанта».

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