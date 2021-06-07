С 18 по 20 июня в рамках конкурса «Цифровой прорыв» состоится хакатон «Медицина, здравоохранение, наука». Мероприятие пройдет онлайн и офлайн на футбольном стадионе в Нижнем Новгороде. Призовой фонд — 4,5 млн рублей. Подать заявку можно до 13 июня.

Организаторы «Цифрового прорыва» принимают заявки на хакатон «Медицина, здравоохранение, наука»