Евгения Хрисанфова
С 18 по 20 июня в рамках конкурса «Цифровой прорыв» состоится хакатон «Медицина, здравоохранение, наука». Мероприятие пройдет онлайн и офлайн на футбольном стадионе в Нижнем Новгороде. Призовой фонд — 4,5 млн рублей. Подать заявку можно до 13 июня.
Организаторы «Цифрового прорыва» принимают заявки на хакатон «Медицина, здравоохранение, наука»Евгения Хрисанфова
Участникам предстоит предложить решения в сферах мобильной разработки, больших данных, искусственного интеллекта, цифровой трансформации и других.
Задачи:
- Система самодиагностики пациента. Партнер : «Ростелеком».
- Методология и прототип системы, которые помогут определить перспективные направления науки. Партнер: «Сбер».
- Детектор аномалий в сердечном ритме, связанных с COVID-19. Партнеры: ННГУ им. Лобачевского, Epam.
- Сервис, который позволит определять качество медицинской помощи. Партнер: правительство ЯНАО.
- Система, позволяющая дистанционно следить за артериальным давлением и пульсом. Партнер: МИАЦ.
- Мобильное приложение, которое помогает пользователю выбирать и правильно принимать БАДы. Партнер: iHerb.
Подробности и форма для заявки — на сайте.
Фото на обложке: Unsplash
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