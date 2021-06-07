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Организаторы «Цифрового прорыва» принимают заявки на хакатон «Медицина, здравоохранение, наука»

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

С 18 по 20 июня в рамках конкурса «Цифровой прорыв» состоится хакатон «Медицина, здравоохранение, наука». Мероприятие пройдет онлайн и офлайн на футбольном стадионе в Нижнем Новгороде. Призовой фонд — 4,5 млн рублей. Подать заявку можно до 13 июня.

Организаторы «Цифрового прорыва» принимают заявки на хакатон «Медицина, здравоохранение, наука»

Участникам предстоит предложить решения в сферах мобильной разработки, больших данных, искусственного интеллекта, цифровой трансформации и других.

Задачи:

  1. Система самодиагностики пациента. Партнер : «Ростелеком».
  2. Методология и прототип системы, которые помогут определить перспективные направления науки. Партнер: «Сбер».
  3. Детектор аномалий в сердечном ритме, связанных с COVID-19. Партнеры: ННГУ им. Лобачевского, Epam.
  4. Сервис, который позволит определять качество медицинской помощи. Партнер: правительство ЯНАО.
  5. Система, позволяющая дистанционно следить за артериальным давлением и пульсом. Партнер: МИАЦ.
  6. Мобильное приложение, которое помогает пользователю выбирать и правильно принимать БАДы. Партнер: iHerb.

Подробности и форма для заявки — на сайте.

Фото на обложке: Unsplash

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