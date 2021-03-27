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HealthTech-стартапы пригласили выступить на Show Long Life Lab Venture перед инвесторами

Новости
Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор

Никита Стаценко

Подготовка третьего HealthTech Show Long Life Lab Venture уже стартовала. На нём стартапы в сфере Digital Health и превентивной медицины смогут презентовать себя инвесторам. 

HealthTech-стартапы пригласили выступить на Show Long Life Lab Venture перед инвесторами

Партнер в проекте «Лаборатория Долголетия» Антон Меркулов в своём Facebook сообщил о подготовке третьего Health Tech Show Long Life Lab Venture. По его словам, пока стартапы могут подавать заявки, подробности о мероприятии он расскажет позднее.

Меркулов объяснил, почему сегодня стоит уделить внимание на HealthTech — это сегодня привлекательное направление для инвестирования. Эксперт связал тендецию со старением населения Земли. Меркулов привел данные World Population Ageing Report, согласно которым к 2050 году каждый шестой человек в мире будет старше 65 лет. По мнению эксперта, это значит, что спрос на услуги и товары, связанные с поддержанием здоровья, будет расти.

«За время пандемии произошли кардинальные изменения в сфере Digital Health и IT: за год у многих компаний произошел резкий рост, который в спокойном режиме занял бы 5 — 10 лет. Пандемия усилила тренд на развитие решений для дистанционной медицины», — написал Меркулов.

Он также отметил, что уже сейчас можно решать некоторые вопросы мониторинга и даже лечения без личного присутствия пациентов.

«Благодаря технологиям, а также потребности вести пациентов удаленно, сейчас можно проводить мониторинг состояния пациента в период реабилитации, оказывать поддержку жителям отдаленных и труднодоступных районов, и решать вопросы, не требующие присутствия пациента в больнице. В результате заметно снижаются затраты на услуги врачей и при этом сохраняется высокий уровень сервиса», — отметил специалист.

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Фото: ESB Professional/shutterstock

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