HealthTech-стартапы пригласили выступить на Show Long Life Lab Venture перед инвесторами

Подготовка третьего HealthTech Show Long Life Lab Venture уже стартовала. На нём стартапы в сфере Digital Health и превентивной медицины смогут презентовать себя инвесторам.

Партнер в проекте «Лаборатория Долголетия» Антон Меркулов в своём Facebook сообщил о подготовке третьего Health Tech Show Long Life Lab Venture. По его словам, пока стартапы могут подавать заявки, подробности о мероприятии он расскажет позднее.

Меркулов объяснил, почему сегодня стоит уделить внимание на HealthTech — это сегодня привлекательное направление для инвестирования. Эксперт связал тендецию со старением населения Земли. Меркулов привел данные World Population Ageing Report, согласно которым к 2050 году каждый шестой человек в мире будет старше 65 лет. По мнению эксперта, это значит, что спрос на услуги и товары, связанные с поддержанием здоровья, будет расти.

«За время пандемии произошли кардинальные изменения в сфере Digital Health и IT: за год у многих компаний произошел резкий рост, который в спокойном режиме занял бы 5 — 10 лет. Пандемия усилила тренд на развитие решений для дистанционной медицины», — написал Меркулов.

Он также отметил, что уже сейчас можно решать некоторые вопросы мониторинга и даже лечения без личного присутствия пациентов.

«Благодаря технологиям, а также потребности вести пациентов удаленно, сейчас можно проводить мониторинг состояния пациента в период реабилитации, оказывать поддержку жителям отдаленных и труднодоступных районов, и решать вопросы, не требующие присутствия пациента в больнице. В результате заметно снижаются затраты на услуги врачей и при этом сохраняется высокий уровень сервиса», — отметил специалист.

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Фото: ESB Professional/shutterstock