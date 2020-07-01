Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Heinz выпустила наборы для приготовления мороженого со вкусом кетчупа и майонеза

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Производитель кетчупа Heinz представил в Великобритании наборы для приготовления мороженого. Вкусы самые необычные — от майонеза и кетчупа до соуса барбекю и салатной заправки. Об этом компания сообщила на своей странице в Instagram.

Heinz выпустила наборы для приготовления мороженого со вкусом кетчупа и майонеза

Каждый набор включает многоразовое ведерко для мороженого, соус, две ложки и рецепт. Heinz

По заявлению компании, покупатель сможет самостоятельно приготовить щербет или мороженое за 15 минут. Но некоторые требуемые в рецепте ингредиенты нужно будет докупить. 

Стоимость каждого набора — £15 (около 1300 рублей).

Hienz

Рецепты также будут доступны на сайте компании. Так желающие смогут приготовить мороженое с имеющимися у них дома соусами.

«Мы понимаем, что кому-то набор может показаться сумасшедшим комбо, но с инновационностью Heinz возможно все», — объяснил бренд-менеджер компании Дэвид Чалберт в разговоре с Gizmodo.

Фото: Heinz

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

01 июля 2020

Rukami

01 июля 2020

W.I.S.E. camp

01 июля 2020

МТС Social Idea

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма