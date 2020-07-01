Heinz выпустила наборы для приготовления мороженого со вкусом кетчупа и майонеза
Производитель кетчупа Heinz представил в Великобритании наборы для приготовления мороженого. Вкусы самые необычные — от майонеза и кетчупа до соуса барбекю и салатной заправки. Об этом компания сообщила на своей странице в Instagram.
Каждый набор включает многоразовое ведерко для мороженого, соус, две ложки и рецепт.
По заявлению компании, покупатель сможет самостоятельно приготовить щербет или мороженое за 15 минут. Но некоторые требуемые в рецепте ингредиенты нужно будет докупить.
Стоимость каждого набора — £15 (около 1300 рублей).
Рецепты также будут доступны на сайте компании. Так желающие смогут приготовить мороженое с имеющимися у них дома соусами.
«Мы понимаем, что кому-то набор может показаться сумасшедшим комбо, но с инновационностью Heinz возможно все», — объяснил бренд-менеджер компании Дэвид Чалберт в разговоре с Gizmodo.
Фото: Heinz
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