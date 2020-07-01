Производитель кетчупа Heinz представил в Великобритании наборы для приготовления мороженого. Вкусы самые необычные — от майонеза и кетчупа до соуса барбекю и салатной заправки. Об этом компания сообщила на своей странице в Instagram.

Heinz выпустила наборы для приготовления мороженого со вкусом кетчупа и майонеза