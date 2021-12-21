Треть россиян загадают в новогоднюю ночь желание в виде высокой зарплаты

В преддверии Нового года сервис «Работа.ру» спросил у жителей России, какое желание они загадают в новогоднюю ночь. Ответы многих респондентов так или иначе связаны с приростом их капитала, Например, треть пожелают высокой зарплаты, каждый пятый – получить новую квартиру.
Исследование сервиса «Работа.ру», результаты которого есть у RB, охватило 5 тысяч совершеннолетних респондентов из всех регионов России. Участникам опроса предложили выбрать один или несколько вариантов ответа на вопрос, какое желание они загадают в грядущую новогоднюю ночь.
34% респондентов сказали, что загадают высокую зарплату, 20% пожелают новую квартиру, дачу или машину. 14% участников исследования пожелают себе «найти чемодан с миллионом долларов», столько же – отправиться в «путешествие мечты».
Примечательно, что желания многих будут связаны с пандемией коронавируса. Каждый четвертый пожелает, чтобы она закончилась в 2022 году, 11% хотят, чтобы следующий год прошел без катаклизмов, 10% пожелают себе не заболеть коронавирусом в следующем году.
Подавляющее большинство респондентов пожелают здоровья родным и близким и счастья самому себе – так ответили 69% и 33% участников опроса соответственно.
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Фото на обложке: FOTOGRIN /
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