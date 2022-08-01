H&M отложила открытие магазинов. Точки должны были заработать 1 августа, но в компании приняли решение не открывать их, чтобы не создавать ажиотаж. H&M ранее объявила об уходе из России и скором начале продажи остатков товаров.
О том, что магазин шведского ритейлера H&M не открылся в торговом центре «Атриум» в Москве, сообщили «Известия».
Издание уточнило, что магазины не открылись по всей стране. В компании решили перенести дату открытия, чтобы не создавать ажиотаж. Там уточнили, что магазины начнут работу в августе и будут открываться поэтапно. Точные даты открытия не раскрываются.
Магазины H&M закрыты с марта. Об уходе из России компания объявила 18 июля. Тогда же «РИА Новости» со ссылкой на представителя H&M сообщили, что магазины откроются 1 августа для продажи остатков товаров, но позже со ссылкой на пресс-службу H&M уточнило, что открытие произойдет «в августе».
В Минпромторге пояснили, кто может претендовать на российские активы H&M. Покупателями могут стать российские инвесторы либо инвесторы из так называемых дружественных стран. При этом последним Минпромторг готов оказать поддержку в приобретении активов H&M.
Фото на обложке: Sorbis /
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