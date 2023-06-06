«Хоум Кредит» проведет ребрендинг и сменит название

Банк «Хоум Кредит» объявил о масштабном обновлении корпоративного стиля. Организация меняет название на «Хоум Банк», рассказали в пресс-службе банка.

«Начертание и цвет букв останутся легко узнаваемыми. А название "Хоум Банк" всегда использовалось в разговорной речи», — поясняется в сообщении пресс-службы.

Там добавили, что фирменный стиль сохранит привычные цвета, но название теперь будет исполнено на кириллице.

Ребрендинг проведут в несколько этапов, в первую очередь изменения затронут сайт и мобильное приложение. Обновление ожидается уже в следующем месяце. А вывески и оформление банкоматов поменяют уже в четвертом квартале года.

Как рассказал источник РБК, решение о ребрендинге принято в связи с нежеланием банка дублировать бренд бывшего акционера Home Credit N.V. Прошлым летом «Хоум Кредит» стал полностью российской компанией, выкупив долю в 49,5% у международной группы Home Credit N.V.

Ранее Банк России исключил «Хоум Кредит» из реестра значимых платежных организаций.

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