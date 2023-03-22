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Банк России исключил «Хоум Кредит» из реестра значимых платежных организаций

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Банк России исключил «Хоум Кредит» из реестра значимых платежных организаций. Чтобы попасть в этот реестр, нужно соответствовать одному из шести критериев. Причины своего решения ЦБ не указал.

Банк России исключил «Хоум Кредит» из реестра значимых платежных организаций

Банк «Хоум Кредит» исключен из реестра значимых на рынке платежных услуг кредитных организаций, следует из обновленного перечня таких организаций, опубликованного на сайте Банка России. 

Причины исключения банка «Хоум Кредит» из реестра не указываются. На данный момент в этом реестре насчитывается 22 организации, в том числе Сбербанк, «Альфа-Банк», «Тинькофф банк», банк ВТБ.

Чтобы попасть в специальный реестр Банка России, доля объема операций с расчетными и кредитными картами в банкоматах, платежных терминалах, переводах и так далее должна составлять не менее 2%.

В феврале «Хоум Кредит» договорился с «Совкомбанком» о продаже портфеля карт рассрочки «Свобода». Такие карты не являются для «Хоум Кредита» основным продуктом и требуют значительных операционных ресурсов на поддержание. 

В августе 2022 года банк «Хоум Кредит» стал полностью российской компанией. «Хоум Кредит энд Финанс Банк» выкупил долю в 49,5% у международной группы Home Credit N.V.

Фото на обложке: stasokulov / Shutterstock

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