«Хоум Банк» подал несколько заявок на регистрацию короткого варианта названия «Х Банк»

«Хоум Банк» в конце января подал в Роспатент три заявки на регистрацию товарных знаков «Х Банк», «Х-Банк» и X-BANK, обратил внимание RB.RU.

Два варианта названия написаны кириллицей, один из них с пробелом, другой — с дефисом. Третья заявка содержит латинские буквы и дефис. Все три названия изображены в фирменном цвете банка.

Скриншот RB.RU

В пресс-службе «Хоум Банка» сообщили RB.RU, что регистрация проходит в рамках анонсированного ранее ребрендинга.

«Мы сменили название с Home Credit Bank на "Хоум Банк" в 2023 году. Вместе с новым товарным знаком "Хоум Банк" мы регистрируем ряд суббрендов ("Хоум Экспресс", "Хоум Тех" и т.д.) и короткое название, регистрация которого позволит, в том числе, застраховаться от появления похожих компаний», — сообщили в компании, добавив, что это общепринятая практика.

Творческий директор «Бюро названий» Вадим Дунаев допускает, что новые товарные знаки регистрируются «для профилактики»: чтобы никто другой не стал использовать похожий бренд. «Но название "X-Банк" выглядит гораздо более современным и модным, чем "Хоум Банк". Владея таким брендом, будет очень сложно удержаться от того, чтобы действительно не стать "X-Банком"», — считает эксперт.

В июне прошлого года кредитная организация объявила о масштабном обновлении корпоративного стиля. Именно тогда банк сменил название с «Хоум Кредит» на «Хоум Банк», анонсировал изменения на сайте и в мобильном приложении. Вывески и оформление банкоматов планировать заменить в четвертом квартале 2023 года.

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