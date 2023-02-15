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«Хоум Кредит» продаст «Совкомбанку» портфель карт рассрочки «Свобода»

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Банк «Хоум Кредит» договорился с «Совкомбанком» о продаже портфеля карт рассрочки «Свобода». Такие карты не являются для «Хоум Кредита» основным продуктом и требуют значительных операционных ресурсов на поддержание, заявили в правлении банка.

«Хоум Кредит» продаст «Совкомбанку» портфель карт рассрочки «Свобода»

О подписании соглашения между «Совкомбанком» и банком «Хоум Кредит» по продаже портфеля карт «Свобода» сообщает РБК. Отмечается, что для «Совкомбанка» эта сделка станет первой после попадания под западные санкции. 

«Совкомбанку» будет передан портфель карт рассрочки «Свобода». Владельцам таких карт предложат перейти на «Халву» от «Совкомбанка» на льготных условиях.

«Хоум Кредит» решил закрыть карту рассрочки как продукт, поскольку от банка его поддержание требует значительных ресурсов, и он не является для него основным, отметил председатель правления «Хоум Кредита» Александр Скабара.

«Совкомбанк» уже проводил подобную сделку – в 2020 году банк купил у Qiwi проект карт рассрочки «Совесть».

Фото на обложке: Saklakova / Shutterstock

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