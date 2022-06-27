Cамозанятым предлагают выдавать льготу на покупку жилья

В Госдуму скоро внесут законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Документом предлагается предоставить право получения имущественного налогового вычета самозанятым гражданам. Сейчас такая льгота есть у предпринимателей.

Причина разработки проекта — многочисленные запросы от самозанятых граждан, который становится все больше в России, сообщили «Известия».

Зампред комитета СФ по экономической политике Иван Абрамов считает, что эксперимент по действию такого льготного режима налогообложения оказался очень удачным. Но если сравнивать самозанятых с индивидуальными предпринимателями — физлицами, то у них прав сегодня меньше.

Появление имущественного налогового вычета позволит популяризировать статус самозанятых, чтобы как можно больше россиян выходили из тени, тем более что такая льгота предоставляется всего один раз в жизни, подчеркнул парламентарий.

Имущественный налоговый вычет — это сумма, которую можно вычесть из налогооблагаемых доходов. Тогда НДФЛ придется заплатить только с разницы между доходом и вычетом. А если налог уже уплачен, то можно его вернуть из бюджета.

В России число самозанятых превысило 4,2 млн человек, их общий доход составил примерно 1 трлн рублей. С 2019 года самозанятые сформировали 600 млн чеков, размер среднего чека составил около 1,5 тыс. рублей.

В июне аналитики МТС назвали самые популярные профессии среди самозанятых – ими стали курьеры, грузчики и копирайтеры. 40% всех самозанятых России приходится на пять регионов, а 80% из них – люди в возрасте от 30 до 39 лет.

Фото на обложке: Unsplash