Доходы самозанятых в России выросли до 1 трлн рублей

В России число самозанятых превысило 4,2 млн человек, их общий доход составил примерно 1 трлн рублей. С 2019 года самозанятые сформировали 600 млн чеков, размер среднего чека составил около 1,5 тыс. рублей.

Большая часть таких работников определяет себя как занимающиеся торговлей и ремонтом (60%), продажей продукции собственного производства (12%) и предоставляющих образовательные услуги (10%), передает «Коммерсантъ».

Основная часть предоставляет услуги только физлицам, 8% — только юридическим, 13% работают и с первыми, и со вторыми. Режим работы самозанятых отличается от характерного для наемных работников: 50% работает более пяи дней в неделю, 33% — ежедневно в течение обычной рабочей недели. Рабочий день у них более вариативен — у 25% самозанятых он составляет менее шести часов в день, но у 16% — более 11 часов.

Свободный график, по мнению самозанятых, с одной стороны позволяет совмещать занятость с другим видом деятельность, выбирать проекты, клиенов и т. д. Минус такого графика — нестабильность дохода от этого типа занятости, отсуствие соцпакета.

По данным Минфина и ФНС, размер среднего дохода самозанятого составляет 25–35 тыс. рублей, что почти на 50% меньше показателя заработка наемного работника в российской экономике.

Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» действует с 2019 года. В настоящее время он применяется на территории всей страны. Налоговая ставка составляет 4% при работе с физлицами, и 6% — с юридическими.

К концу января число самозанятых достигло 4 млн человек, а их общая сумма дохода превысила 882 млрд рублей. Ежедневно, по данным ФНС, в качестве новых плательщиков налога на профессиональный доход регистрируются более 7 тыс. человек.

При этом работников малого и среднего бизнеса в России сократилось за год на 5%, до 14,6 млн человек. Сокращение числа сотрудников в субъектах МСП, по мнению экспертов, тренд развития самозанятости. В четвертом квартале 2021 года число самозанятых в России сравнялось с количеством индивидуальных предпринимателей.

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