Стартап Hover начал сертификацию своего летающего такси

Российский стартап Hover, разрабатывающий беспилотное аэротакси, приступил к сертификации своей разработки как гражданского воздушного судна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора Hover Александра Атаманова.

По его словам, первые коммерческие полеты планируется начать в 2025 году.

Компания работает над сертификацией разработки вместе со специалистами Московского авиационного института.

По словам Атаманова, Hover также ведет работу над новой версией воздушного транспорта с более совершенными параметрами безопасности полетов.

Компания разрабатывает дрон с 2019 года. Аппарат рассчитан на двоих пассажиров, взлет и посадка вертикальные, может подниматься на высоту до 150 метров и разгоняться до 200 километров в час. Батарея держит зарядка около 40 минут.

Испытания дронов-такси Hove проводили в Москве в январе 2021 года.

Фото: соцсети Hover