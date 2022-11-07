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Стартап Hover начал сертификацию своего летающего такси

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Российский стартап Hover, разрабатывающий беспилотное аэротакси, приступил к сертификации своей разработки как гражданского воздушного судна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора Hover Александра Атаманова.

Стартап Hover начал сертификацию своего летающего такси

По его словам, первые коммерческие полеты планируется начать в 2025 году.

Компания работает над сертификацией разработки вместе со специалистами Московского авиационного института.

По словам Атаманова, Hover также ведет работу над новой версией воздушного транспорта с более совершенными параметрами безопасности полетов.

 

Компания разрабатывает дрон с 2019 года. Аппарат рассчитан на двоих пассажиров, взлет и посадка вертикальные, может подниматься на высоту до 150 метров и разгоняться до 200 километров в час. Батарея держит зарядка около 40 минут.

Испытания дронов-такси Hove проводили в Москве в январе 2021 года.

Фото: соцсети Hover

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