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Составлен чек-лист по поиску IT-специалиста в компании малого бизнеса

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Поиск займет до 6 месяцев, итоговое предложение по зарплате будет выше первоначального, а решение нужно принимать быстро. Эксперты компании по кибербезопасности ESET составили чек-лист по поиску IT-специалиста для компании малого бизнеса.

Составлен чек-лист по поиску IT-специалиста в компании малого бизнеса

Советы и рекомендации, приведенные менеджерами компании ESET, относятся к компаниям малого и среднего бизнеса.

Во-первых, говорят в ESET, поиск кандидата займет от 3 до 6 месяцев. Во-вторых, нужно сразу закладывать 2-3 недели отпуска, которые будущий сотрудник захочет взять после ухода с прошлой работы. В-третьих, советуют в ESET, нужно быстро принимать решение сокращая количество собеседований, потому что конкуренция на рынке труда в IT высока.

«Не рассчитывайте мотивировать кандидата премией. Сейчас многие хотят получить максимально большую ставку и рассматривают премию как приятный бонус, а не конкурентное преимущество», – говорят в ESET.

Также эксперты компании советуют продавать свою компанию и команду как интересный «продукт», быть готовым, что соискатель захочет работать удаленно или в гибридном формате, а также закладывать в итоговое предложение по зарплате 30%+ к первоначальному.

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Фото: Depositphotos.com

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