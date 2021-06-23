Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Работодатели назвали премирование самым эффективным способом мотивации сотрудников

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Работодатели назвали премирование самым эффективным способом мотивации сотрудников, гласят результаты исследования среди hr-специалистов, проведенного «Сбером» и «Работа.ру». Тимбилдинги в списке мотивирующих факторов оказались на последнем месте.

Работодатели назвали премирование самым эффективным способом мотивации сотрудников

Регулярные выплаты премий считают самым мотивирующим фактором 68% участников исследования. 42% сказали, что таким фактором является повышением заработной платы.

Минимум – 18%, назвали тимбилдинги самым эффективным способом мотивации.

Всего лишь треть (31%) высказались за расширение социального пакета для сотрудников. К слову, только половина опрошенных работодателей сказала, что включают медицинские страховки в соцпакет. 44% – добавляют туда обучение для сотрудников, 23% – оплату питания.

«Медицинские страховки и оплата обучения сотрудников все еще являются самыми распространенными опциями в соцпакетах российских компаний. Но сейчас этого уже недостаточно для удержания ценных специалистов. Работодатели ищут новые инструменты для мотивации», – отметил генеральный директор НПФ «Сбербанка» Александр Зарецкий.

Онлайн-галерея «Цифровые двойники». Угадай, что изображено на картинах.

В исследовании, проведенном в июне 2021 года, приняли участие 1 тысяча hr-специалистов из всех регионов России.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Depositphotos.com

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Российский агрегатор B2B-услуг для автопарков Anywash привлек $300 тысяч в seed-раунде
  2. 2 Из кассовых зон и торговых залов «Ленты» убрали полиэтиленовые пакеты
  3. 3 «ВТБ» и Visa запустили сервис по оплате взглядом
  4. 4 «Тинькофф» ищет стартапы для интеграции в свою экосистему
  5. 5 Поставил прививку — купил футболку: как вакцинация стала темой для модных сувениров

ВОЗМОЖНОСТИ

25 июня 2021

Онлайн-чемпионат для Java-разработчиков Alfa Battle 2.0

28 июня 2021

Акселератор Роскосмос

30 июня 2021

Энергопрорыв-2021

Все ВОЗМОЖНОСТИ