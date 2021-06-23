Работодатели назвали премирование самым эффективным способом мотивации сотрудников, гласят результаты исследования среди hr-специалистов, проведенного «Сбером» и «Работа.ру». Тимбилдинги в списке мотивирующих факторов оказались на последнем месте.

Регулярные выплаты премий считают самым мотивирующим фактором 68% участников исследования. 42% сказали, что таким фактором является повышением заработной платы.

Минимум – 18%, назвали тимбилдинги самым эффективным способом мотивации.

Всего лишь треть (31%) высказались за расширение социального пакета для сотрудников. К слову, только половина опрошенных работодателей сказала, что включают медицинские страховки в соцпакет. 44% – добавляют туда обучение для сотрудников, 23% – оплату питания.

«Медицинские страховки и оплата обучения сотрудников все еще являются самыми распространенными опциями в соцпакетах российских компаний. Но сейчас этого уже недостаточно для удержания ценных специалистов. Работодатели ищут новые инструменты для мотивации», – отметил генеральный директор НПФ «Сбербанка» Александр Зарецкий.

В исследовании, проведенном в июне 2021 года, приняли участие 1 тысяча hr-специалистов из всех регионов России.

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