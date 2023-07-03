Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Рекрутеры предупредили об усиливающимся дефиците кадров в РФ при росте зарплат

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российские компании публикуют многочисленные вакансии и повышают зарплаты, но количество новых сотрудников не увеличивается. С помощью высокой зарплаты гендиректоров, директоров по маркетингу, логистике, производству, технических и коммерческих директоров, то есть тех, кто может помочь повысить производительность, выйти на новые рынки, получить новых клиентов, развить производство, пишут «Ведомости» со ссылкой на рекрутеров

Рекрутеры предупредили об усиливающимся дефиците кадров в РФ при росте зарплат

По их словам, рост зарплат — единственная мера, которая позволяет закрывать вакансии, эксперты напоминают, что оплата труда должна расти вслед за ростом его производительности.

 С 1 января 2024 года минимальная оплата труда (МРОТ) в России увеличится на 18,5%, до 19 242 рублей, это приведет к росту доходов в бюджеты всех уровней и увеличит зарплаты 4,8 млн россиян.

  • Цена ошибки в кадровых решениях на старте гораздо выше, чем в состоявшемся бизнесе. Пространство для маневра сильно ограничено и финансовыми, и временными ресурсами предпринимателя, а также частым отсутствием компетенций в кадровых вопросах. Андрей Чернуха, руководитель функционального направления «Персонал и организационное развитие» ГК «Галс-Девелопмент», поделился некоторыми советами, как бизнесмену превратиться в работодателя.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Мотивационная система для партнеров — как сделать ее взаимовыгодной
  2. 2 «Игрок» или «балласт»: какие бывают типы сотрудников и как работать с каждым из них?
  3. 3 Cотрудник может уйти на испытательном сроке — вот как этого не допустить
  4. 4 IT-отдел, который приносит прибыль, а не убытки — вот как его организовать
  5. 5 Решить четыре важных проблемы в найме — одним способом
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

05 июля 2023

Industrix

07 июля 2023

Конкурс ФРИИ и «МойСклад» для B2B-стартапов

07 июля 2023

Summer Atomcamp

Все ВОЗМОЖНОСТИ