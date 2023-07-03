Рекрутеры предупредили об усиливающимся дефиците кадров в РФ при росте зарплат

Российские компании публикуют многочисленные вакансии и повышают зарплаты, но количество новых сотрудников не увеличивается. С помощью высокой зарплаты гендиректоров, директоров по маркетингу, логистике, производству, технических и коммерческих директоров, то есть тех, кто может помочь повысить производительность, выйти на новые рынки, получить новых клиентов, развить производство, пишут «Ведомости» со ссылкой на рекрутеров
По их словам, рост зарплат — единственная мера, которая позволяет закрывать вакансии, эксперты напоминают, что оплата труда должна расти вслед за ростом его производительности.
С 1 января 2024 года минимальная оплата труда (МРОТ) в России увеличится на 18,5%, до 19 242 рублей, это приведет к росту доходов в бюджеты всех уровней и увеличит зарплаты 4,8 млн россиян.
- Цена ошибки в кадровых решениях на старте гораздо выше, чем в состоявшемся бизнесе. Пространство для маневра сильно ограничено и финансовыми, и временными ресурсами предпринимателя, а также частым отсутствием компетенций в кадровых вопросах. Андрей Чернуха, руководитель функционального направления «Персонал и организационное развитие» ГК «Галс-Девелопмент», поделился некоторыми советами, как бизнесмену превратиться в работодателя.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Мотивационная система для партнеров — как сделать ее взаимовыгодной
- 2 «Игрок» или «балласт»: какие бывают типы сотрудников и как работать с каждым из них?
- 3 Cотрудник может уйти на испытательном сроке — вот как этого не допустить
- 4 IT-отдел, который приносит прибыль, а не убытки — вот как его организовать
- 5 Решить четыре важных проблемы в найме — одним способом
ВОЗМОЖНОСТИ
05 июля 2023
07 июля 2023
07 июля 2023