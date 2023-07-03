Российские компании публикуют многочисленные вакансии и повышают зарплаты, но количество новых сотрудников не увеличивается. С помощью высокой зарплаты гендиректоров, директоров по маркетингу, логистике, производству, технических и коммерческих директоров, то есть тех, кто может помочь повысить производительность, выйти на новые рынки, получить новых клиентов, развить производство, пишут «Ведомости» со ссылкой на рекрутеров

Рекрутеры предупредили об усиливающимся дефиците кадров в РФ при росте зарплат