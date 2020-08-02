Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ запустил акселератор для стартапов на посевной стадии

Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ (HSE Inc) запустил акселерационную программу для стартапов на посевной стадии. Цель акселератора — помочь стартапам привлечь венчурные инвестиции. Об этом на своей странице в Facebook рассказал директор HSE Inc Михаил Эрман.

Программа проходит в дистанционном формате, ее длительность — три месяца. В ходе программы стартапы познакомятся с инвестиционными фондами и частными инвесторами, а также научатся представлять свои проекты. Кроме того, участники акселератора получат доступ к Google Cloud Platform, Amazon Web Services, IBM Cloud и другим сервисам для бизнеса.

Эксперты акселератора помогут стартапам достичь целевых показателей и подготовиться к привлечению инвестиций. У каждого стартапа будет индивидуальный план на акселерацию. Раз в неделю будут проходить лекции и офисные часы с экспертами-лекторами. Также каждую неделю стартапы будут делиться опытом друг с другом на групповых встречах.

Встречи с инвесторами будут проходить на протяжении всей программы.

Еще участники акселератора смогут посещать образовательные мероприятия на тему маркетинга, менеджмента, юнит-экономики, постановки целей, планирования задач, нетворкинга. В конце программы пройдет демо-день, на котором стартапы представят проекты и смогут привлечь инвестиции. На сайте акселератора отмечается, что стартапы могут получить до $2 млн.

Критерии отбора стартапов:

готовый продукт и первые продажи. Заявку могут подать стартапы, у которых нет продаж, но есть уникальная технология;

минимум два человека в команде;

стартап может выделять минимум 35 часов в неделю на работу с проектом.

Акселерационная программа начнется 8 сентября. Подать заявку можно до 23 августа на сайте акселератора.

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