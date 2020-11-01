Huawei откроет собственное производство чипов в ответ на санкции США

Китайская телекоммуникационная компания Huawei запланировала открытие собственного завода по производству микросхем в ответ на ограничения США. При создании чипов не будут использоваться американские технологии. Об этом сообщает газета Financial Times.

По данным издания, новое предприятие откроется в Шанхае.

Отмечается, что сначала на заводе будут проводиться эксперименты по производству 45-нанометровых чипов. В мире эта технология применяется уже около 15 лет.

Также компания планирует начать производство более продвинутых 28-нанометровых чипов к концу 2021 года. Еще через год Huawei намерена наладить создание 20-нанометровых чипов, которые можно будет использовать в большинстве устройств на базе технологии 5G.

Завод создается с целью обеспечения поставок необходимых компонентов и избавления компании от зависимости от чипов американского производства.

Напомним, что в мае 2019 года администрация Трампа поместила Huawei и 114 ее аффилированных лиц в список организаций, для которых не доступны технологии США. Срок действия указа — май 2021 года. В мае 2020 года минторговли США также внесло компанию в «черный список». С этого времени американским фирмам запрещено вести торговлю с Huawei.

17 августа текущего года минторговли США внесло еще 38 дочерних компаний Huawei в список организаций, которым запрещен доступ к стратегически важным американским технологиям. Известно, что из-за санкций корпорация вынуждена прекратить производство своих микросхем Kirin. Они используются в Huawei при создании флагманских смартфонов.

Вместе с тем, по данным Bloomberg, компания готовилась к ужесточению американских ограничений и накопила запас критически важных 5G-чипов — 7-нанометровых коммуникационных чипов Tiangang. Сейчас в распоряжении Huawei находятся более 2 млн этих чипов. Они будут использованы для поставок китайским операторам связи в течение всего 2021 года.

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