Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Китайская Huawei перевезла часть сотрудников из России в Казахстан и Узбекистан

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Китайская компания Huawei перевезла часть сотрудников из России в Узбекистан и Казахстан. Часть из этих сотрудников – менеджеры и руководители подразделений вендора из Китая. Их в начале года отправили в Россию, но затем перенаправили в Казахстан. Эти сотрудники будут отвечать за развитие бизнеса компании на всем постсоветском пространстве.

Китайская Huawei перевезла часть сотрудников из России в Казахстан и Узбекистан

Об этом «Ведомостям» сообщил источник, близкий к компании, и подтвердил один из партнеров Huawei в России. В пресс-службе Huawei не стали комментировать информацию о релокации сотрудников из России. 

Генеральный директор агентства Telecom Daily Денис Кусков считает, что в основном речь идет о переезде в Казахстан. Эту республику выбрали потому, что из всех стран СНГ казахстанский рынок для Huawei является наиболее крупным и перспективным в регионе.

По его словам, переведенные в Казахстан сотрудники будут отвечать за развитие бизнеса компании не только в этой стране, но и во всех государствах СНГ.

С помощью релокации компания хочет избежать вторичных санкций и наладить поставки по параллельному импорту, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

В июне Huawei сообщила о закрытии официальных магазинов в России. Позже стало известно о возникшем дефиците запчастей для смартфонов Huawei.

В июле компания разорвала контракты с половиной внештатных сотрудников в России. Значительная часть штатного персонала продолжает находиться в отпуске, а новых сотрудников компания больше не набирает.

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

Фото на обложке: JHVEPhoto / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Локализация — дело тонкое: что надо знать, запуская рекламу в Узбекистане
  2. 2 Восточное гостеприимство и спонтанность: как вести бизнес в Узбекистане
  3. 3 Зачем российским специалистам релоцироваться в Узбекистан и как найти работу
  4. 4 Банковское обслуживание в Казахстане: что нужно знать российским предпринимателям
  5. 5 Российские школьники заняли третье место на конкурсе Kazakhstan Smart Space
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

05 сентября 2022

Logistics Champions

05 сентября 2022

CyberCamp 2022

05 сентября 2022

Акселератор В8

Все ВОЗМОЖНОСТИ