Китайская Huawei перевезла часть сотрудников из России в Казахстан и Узбекистан

Китайская компания Huawei перевезла часть сотрудников из России в Узбекистан и Казахстан. Часть из этих сотрудников – менеджеры и руководители подразделений вендора из Китая. Их в начале года отправили в Россию, но затем перенаправили в Казахстан. Эти сотрудники будут отвечать за развитие бизнеса компании на всем постсоветском пространстве.

Об этом «Ведомостям» сообщил источник, близкий к компании, и подтвердил один из партнеров Huawei в России. В пресс-службе Huawei не стали комментировать информацию о релокации сотрудников из России.

Генеральный директор агентства Telecom Daily Денис Кусков считает, что в основном речь идет о переезде в Казахстан. Эту республику выбрали потому, что из всех стран СНГ казахстанский рынок для Huawei является наиболее крупным и перспективным в регионе.

По его словам, переведенные в Казахстан сотрудники будут отвечать за развитие бизнеса компании не только в этой стране, но и во всех государствах СНГ.

С помощью релокации компания хочет избежать вторичных санкций и наладить поставки по параллельному импорту, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

В июне Huawei сообщила о закрытии официальных магазинов в России. Позже стало известно о возникшем дефиците запчастей для смартфонов Huawei.

В июле компания разорвала контракты с половиной внештатных сотрудников в России. Значительная часть штатного персонала продолжает находиться в отпуске, а новых сотрудников компания больше не набирает.

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