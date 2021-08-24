Стартовал прием заявок в акселератор фонда «Сколково» и Huawei

Фонд «Сколково» и Huawei объявили о приеме заявок для участия в акселерационной программе Data Explorer. Подать заявку можно до 30 августа.
Сам акселератор запустят в сентябре. К участию приглашаются разработчики решений в области генерации и проверки компьютерного кода, сообщил главный инвестиционный директор Huawei Григорий Лещенко.
Программа посвящена нескольким темам, включая:
- сканирование и анализ исходного кода;
- использование AI для генерации исходного кода;
- платформы интегрированной среды разработки;
Data Explorer поможет привлечь новых клиентов и внешнее финансирование, организовать системный рост продаж, сформировать стратегию масштабирования бизнеса.
Узнать подробности и подать заявку можно на сайте.
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Фото: dotshock / Shutterstock
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