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Стартовал прием заявок в акселератор фонда «Сколково» и Huawei

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Фонд «Сколково» и Huawei объявили о приеме заявок для участия в акселерационной программе Data Explorer. Подать заявку можно до 30 августа.

Стартовал прием заявок в акселератор фонда «Сколково» и Huawei

Сам акселератор запустят в сентябре. К участию приглашаются разработчики решений в области генерации и проверки компьютерного кода, сообщил главный инвестиционный директор Huawei Григорий Лещенко.

Программа посвящена нескольким темам, включая:

  •  сканирование и анализ исходного кода;
  • использование AI для генерации исходного кода;
  • платформы интегрированной среды разработки;

Data Explorer поможет привлечь новых клиентов и внешнее финансирование, организовать системный рост продаж, сформировать стратегию масштабирования бизнеса. 

Узнать подробности и подать заявку можно на сайте.

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Фото:  dotshock / Shutterstock

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