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Lamoda начала учитывать доступность товаров одновременно на своем складе и складе партнера

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Lamoda реализовала Гибридную доступность стока (Hybrid Depth), которая позволяет управлять ассортиментом партнера по разным моделям отгрузки товара, говорится в сообщении онлайн-площадки. Это позволяет обеспечить беспрерывные продажи на платформе.

Lamoda начала учитывать доступность товаров одновременно на своем складе и складе партнера

Функционал объединяет одинаковые позиции из разных карточек в одну, благодаря чему учитывается доступность товаров одновременно на складе Lamoda и складе партнера.

Таким образом, если товар закончился на одном из складов, клиент может получить его с другого склада, без задержек отгрузки. Площадка отмечает, что так увеличиваются как возможности площадки для продавцов, так и доступность товара для покупателей Lamoda.

Обновление правильно отображает ассортимент по всем операционным моделям и позволяет управлять трафиком и продажами со стороны брендов. Появляется возможность беспрерывной продажи на платформе.

 

Первыми партнерами, которые подключились к новому функционалу, стали Baon, Tamaris, Pepe Jeans London kids, s.Oliver kids, BNS Group.

Ранее Lamoda начала тестировать новую кросс-докинг модель для работы с продавцами — Lamoda FBS (Fulfillment by Seller), в рамках которой бренды могут продавать вещи со своего склада и пользоваться логистикой Lamoda для доставки товара клиенту.

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Фото на обложке: KateV28 / Shutterstock

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