Lamoda начала учитывать доступность товаров одновременно на своем складе и складе партнера

Lamoda реализовала Гибридную доступность стока (Hybrid Depth), которая позволяет управлять ассортиментом партнера по разным моделям отгрузки товара, говорится в сообщении онлайн-площадки. Это позволяет обеспечить беспрерывные продажи на платформе.
Функционал объединяет одинаковые позиции из разных карточек в одну, благодаря чему учитывается доступность товаров одновременно на складе Lamoda и складе партнера.
Таким образом, если товар закончился на одном из складов, клиент может получить его с другого склада, без задержек отгрузки. Площадка отмечает, что так увеличиваются как возможности площадки для продавцов, так и доступность товара для покупателей Lamoda.
Обновление правильно отображает ассортимент по всем операционным моделям и позволяет управлять трафиком и продажами со стороны брендов. Появляется возможность беспрерывной продажи на платформе.
Первыми партнерами, которые подключились к новому функционалу, стали Baon, Tamaris, Pepe Jeans London kids, s.Oliver kids, BNS Group.
Ранее Lamoda начала тестировать новую кросс-докинг модель для работы с продавцами — Lamoda FBS (Fulfillment by Seller), в рамках которой бренды могут продавать вещи со своего склада и пользоваться логистикой Lamoda для доставки товара клиенту.
Фото на обложке: KateV28 /
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