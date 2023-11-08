Lamoda начала учитывать доступность товаров одновременно на своем складе и складе партнера

Lamoda реализовала Гибридную доступность стока (Hybrid Depth), которая позволяет управлять ассортиментом партнера по разным моделям отгрузки товара, говорится в сообщении онлайн-площадки. Это позволяет обеспечить беспрерывные продажи на платформе.

Функционал объединяет одинаковые позиции из разных карточек в одну, благодаря чему учитывается доступность товаров одновременно на складе Lamoda и складе партнера.

Таким образом, если товар закончился на одном из складов, клиент может получить его с другого склада, без задержек отгрузки. Площадка отмечает, что так увеличиваются как возможности площадки для продавцов, так и доступность товара для покупателей Lamoda.

Обновление правильно отображает ассортимент по всем операционным моделям и позволяет управлять трафиком и продажами со стороны брендов. Появляется возможность беспрерывной продажи на платформе.

Первыми партнерами, которые подключились к новому функционалу, стали Baon, Tamaris, Pepe Jeans London kids, s.Oliver kids, BNS Group.

Ранее Lamoda начала тестировать новую кросс-докинг модель для работы с продавцами — Lamoda FBS (Fulfillment by Seller), в рамках которой бренды могут продавать вещи со своего склада и пользоваться логистикой Lamoda для доставки товара клиенту.

Фото на обложке: KateV28 / Shutterstock