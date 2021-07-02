Первый водородный электробус появится на улицах Москвы в 2022 году

Первый водородный электробус начнут тестировать в Москве в следующем году. Его использование снизит выбросы СО2 более чем в 10 раз, а также он экономичен — требует заправки лишь раз в сутки.
Соглашение об этом 2 июля подписали заммэра столицы Максим Ликсутов, генеральный директор «КАМАЗ» Сергей Когогин и председатель правления «РОСНАНО» Сергей Куликов.
В Telegram-канале столичного департамента транспорта уточняется, что более двух лет назад в Москве начали менять дизельные автобусы на электробусы.
«Сначала мы обкатаем образец водородного электробуса. Когда на 100% убедимся в его безопасности, вместе с коллегами создадим инновационный центр производства водородного электробуса на базе Сокольнического вагоностроительного завода. Оно начнет работать в Москве в 2023 году», - сообщил Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.
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Фото: BigPixel Photo/Shutterstock
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