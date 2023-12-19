Hyundai Motor продаст российский завод в Петербурге за 7 тыс. рублей — Reuters

Совет директоров Hyundai Motor утвердил продажу российского завода в Санкт-Петербурге, пишет агентство Yonhap. Ранее это предприятие приостановило работу из-за начала вооруженного конфликта России и Украины. По данным Reuters, сумма сделки составила $77,67 (около 7 тыс. рублей).
Ранее в сентябре глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что завод будет продан российской компании без права обратного выкупа.
Как указано в документе, переданном регулятору, руководство компании одобрило предложение о продаже акций предприятия в Петербурге. Покупателем выступит компания «Арт-Финанс».
Предприятие в Петербурге построили в 2010 году. На заводе собирали машины Hyundai Solaris, Kia Rio и Hyundai Creta. В год предприятие выпускало свыше 200 тыс. машин.
Во вторник, 19 декабря, также стало известно, что производитель бытовой техники Bosch продаст свои заводы под Петербургом турецкому инвестиционному фонду Can Holding. Общая сумма сделки составит более $20 млн.
Фото на обложке: galsand /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Камеры вместо зеркал и выдвижные дверные ручки: Genesis показал первый электрокар
- 2 Заменить Confluence? Просто!
- 3 Нужно провести бесшовный ребрендинг и сохранить отношение к компании? Вот как это сделать
- 4 Уход зарубежных сервисов как окно возможностей для ИТ-бизнеса: на что обратить внимание?
- 5 Импортозамещение солверов: как оптимизировать логистику, HR и производство после ухода с рынка иностранных гигантов
ВОЗМОЖНОСТИ
21 декабря 2023
22 декабря 2023