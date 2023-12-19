Hyundai Motor продаст российский завод в Петербурге за 7 тыс. рублей — Reuters

Совет директоров Hyundai Motor утвердил продажу российского завода в Санкт-Петербурге, пишет агентство Yonhap. Ранее это предприятие приостановило работу из-за начала вооруженного конфликта России и Украины. По данным Reuters, сумма сделки составила $77,67 (около 7 тыс. рублей).

Ранее в сентябре глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что завод будет продан российской компании без права обратного выкупа.

Как указано в документе, переданном регулятору, руководство компании одобрило предложение о продаже акций предприятия в Петербурге. Покупателем выступит компания «Арт-Финанс».

Предприятие в Петербурге построили в 2010 году. На заводе собирали машины Hyundai Solaris, Kia Rio и Hyundai Creta. В год предприятие выпускало свыше 200 тыс. машин.

Во вторник, 19 декабря, также стало известно, что производитель бытовой техники Bosch продаст свои заводы под Петербургом турецкому инвестиционному фонду Can Holding. Общая сумма сделки составит более $20 млн.

Фото на обложке: galsand / Shutterstock