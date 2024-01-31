Стала известна цена первого российского гибридного кроссовера Evolute i-Space

Первый гибридный кроссовер i-Space российского автопроизводителя Evolute будет стоить 3,9 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Evolute анонсировал выпуск шестой модели и первого гибрида в своей линейке в конце прошлого года. Семиместный кроссовер оснастили последовательной гибридной силовой установкой общей мощностью 178 л.с. и крутящим моментом 300 Нм с приводом на переднюю ось.

Стоимость машины составит 3 975 700 рублей. Один из столичных автодилеров сообщил корреспонденту Autonews.ru., что несколько автомобилей уже есть в наличии.

Ранее в ноябре на заводе «Моторинвест» запустили производство нового электрокроссовера Evolute i-SKY. Цена модели начинается от от 3 995 000 млн рублей при учете господдержки.

Фото на обложке: Evolute