«Вымпелком» купит «дочку» IBS на рынке облачных провайдеров

«Вымпелком» объявил о покупке провайдера облачных сервисов IBS DataFort — дочерней компании IBS. Стороны получили все необходимые регуляторные одобрения, говорится в сообщении оператора.

Сумма покупки не уточняется. Летом РБК со ссылкой на источники сообщало, что в рамках сделки IBS оценивает стоимость своего подразделения в 2,5-3 млрд рублей.

В «Вымпелкоме» рассчитывают, что приобретение компании позволит оператору расширить портфель облачных B2B- и B2G-услуг и стать одним из ведущих игроков этого рынка за счет цифровой инфраструктуры и экспертизы IBS DataFort. Также запланирована совместная разработка новых продуктов и интегрированных решений на стыке облачных технологий, кибербезопасности, BigData и IoT.

Вхождение IBS DataFort в состав «Вымпелкома» является логической ступенью роста компании, считает заместитель генерального директора IBS по стратегии Евгений Пескин. «Регулярная передача успешных специализированных компаний стратегическому инвестору позволяет IBS поддерживать собственный фокус на ИТ-услугах и дает ресурсы для расширения бизнеса, в том числе за счет приобретений и запуска новых направлений», — сообщил он.

IBS DataFort работает на рынке IT с 2001 года. Копания предлагает управляемые сервисы частного, публичного и гибридного облаков для решения бизнес-задач, в том числе облачные услуги для крупного и среднего бизнеса: IaaS (инфраструктура как услуга), PaaS (платформа как услуга), SaaS (программное обеспечение как услуга) и Sec-aa-S (информбезопасность как услуга).

По данным ЕГРЮЛ, ООО «ИБС Датафорт» появилось в 2006 году. Выручка юрлица в 2020 году составила 592 млн рублей (годом ранее — 547 млн рублей), чистая прибыль — 34 млн рублей (против 30,6 млн рублей в 2019 году).

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Фото на обложке: Unsplash