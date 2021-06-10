Идет регистрация на финтех-хакатон ZENITON

Банк ЗЕНИТ, входящий в группу «Татнефть», и Университет Иннополис запускают хакатон ZENITON. Победители получат денежный приз в размере 200 тыс. рублей и шанс пройти стажировку в Банке ЗЕНИТ. Зарегистрироваться можно до 14 июня 2021 года.
По словам организаторов, хакатон призван оценить современное состояние рынка банковских услуг и спроектировать модели трансформации финансовых организаций в будущем.
Как будет проходить хакатон
ZENITON пройдет в два этапа:
- выполнение задания онлайн до 14 июня,
- работа в командах на очном хакатоне 1-2 июля в Университете Иннополис.
Итоги соревнования подведет экспертное жюри. К участию приглашают студентов Университета Иннополис, АГНИ и московских вузов, обучающихся по экономическим и финансовым специальностям, а также будущих дизайнеров, программистов и маркетологов.
Помимо основного призового фонда в 200 тыс. рублей участники, прошедшие отбор, получат возможность стажировки в Банке Зенит, бесплатный трансфер до места проведения очного этапа и проживание, лимитированный мерч.
Регистрация и подробности — на сайте.
Фото на обложке: FotograFFF /
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