Идет регистрация на финтех-хакатон ZENITON

Банк ЗЕНИТ, входящий в группу «Татнефть», и Университет Иннополис запускают хакатон ZENITON . Победители получат денежный приз в размере 200 тыс. рублей и шанс пройти стажировку в Банке ЗЕНИТ. Зарегистрироваться можно до 14 июня 2021 года.

По словам организаторов, хакатон призван оценить современное состояние рынка банковских услуг и спроектировать модели трансформации финансовых организаций в будущем.

Как будет проходить хакатон

ZENITON пройдет в два этапа:

выполнение задания онлайн до 14 июня,

работа в командах на очном хакатоне 1-2 июля в Университете Иннополис.

Итоги соревнования подведет экспертное жюри. К участию приглашают студентов Университета Иннополис, АГНИ и московских вузов, обучающихся по экономическим и финансовым специальностям, а также будущих дизайнеров, программистов и маркетологов.

Помимо основного призового фонда в 200 тыс. рублей участники, прошедшие отбор, получат возможность стажировки в Банке Зенит, бесплатный трансфер до места проведения очного этапа и проживание, лимитированный мерч.

Регистрация и подробности — на сайте.