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Идет регистрация на финтех-хакатон ZENITON

Новости
Светлана Зыкова
Светлана Зыкова

Главный редактор RB.RU

Светлана Зыкова

Банк ЗЕНИТ, входящий в группу «Татнефть», и Университет Иннополис запускают хакатон ZENITON. Победители получат денежный приз в размере 200 тыс. рублей и шанс пройти стажировку в Банке ЗЕНИТ. Зарегистрироваться можно до 14 июня 2021 года.

Идет регистрация на финтех-хакатон ZENITON

По словам организаторов, хакатон призван оценить современное состояние рынка банковских услуг и спроектировать модели трансформации финансовых организаций в будущем.

Как будет проходить хакатон 

ZENITON пройдет в два этапа:

  • выполнение задания онлайн до 14 июня,
  • работа в командах на очном хакатоне 1-2 июля в Университете Иннополис.  

Итоги соревнования подведет экспертное жюри. К участию приглашают студентов Университета Иннополис, АГНИ и московских вузов, обучающихся по экономическим и финансовым специальностям, а также будущих дизайнеров, программистов и маркетологов.

Помимо основного призового фонда в 200 тыс. рублей участники, прошедшие отбор, получат возможность стажировки в Банке Зенит, бесплатный трансфер до места проведения очного этапа и проживание, лимитированный мерч.

Регистрация и подробности — на сайте.

Фото на обложке: FotograFFF / Shutterstock

 

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